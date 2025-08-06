Osmaniye\'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Adem Cankurt yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Cankurt yönetimindeki 48 AIA 715 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu -şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Cankurt ve yanındaki Muhammet Mahçopur, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılıp, sağlık ekibine teslim edildi. Yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı Mahçopur ise hastaneye kaldırıldı. Cankurt'un cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.