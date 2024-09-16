Osmaniye'de Uyuşturucu Ele Geçirildi

Osmaniye'de 4 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tankerin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, Mehmet C. idaresindeki asfalt tankerini durdurdu.
Araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, 4 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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