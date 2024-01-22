Osmaniye\'de polis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

OSMANİYE'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esenevler Mahallesinde bulunan 'Boşluk' diye tabir edilen bölgede sokak satıcılarına yönelik 'Narko Alan' çalışması yaptı. 46 ekip ve 132 personelin katıldığı operasyonlara, özel harekat polisleri de destek verdi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeklerle adreslerde yapılan aramalarda ise 150 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 2.83 gram bonzai, 2 sentetik ecza hap, bıçak, kılıç, folyo ve 2.90 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen tabancalardan 1 tanesinin ise çalıntı olduğu belirlendi.