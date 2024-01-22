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Osmaniye'de polis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Osmaniye'de polis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, Esenevler Mahallesi'nde bulunan 'Boşluk' olarak bilinen bölgede sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 150 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 2.83 gram bonzai, 2 sentetik ecza hap, bıçak, kılıç, folyo ve 2.90 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca ele geçirilen tabancalardan birinin çalıntı olduğu tespit edildi.

22.01.2024 - 12:07,
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OSMANİYE'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Esenevler Mahallesinde bulunan 'Boşluk' diye tabir edilen bölgede sokak satıcılarına yönelik 'Narko Alan' çalışması yaptı. 46 ekip ve 132 personelin katıldığı operasyonlara, özel harekat polisleri de destek verdi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeklerle adreslerde yapılan aramalarda ise 150 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 2.83 gram bonzai, 2 sentetik ecza hap, bıçak, kılıç, folyo ve 2.90 gram metamfetamin ele geçirildi. Ele geçirilen tabancalardan 1 tanesinin ise çalıntı olduğu belirlendi.

Osmaniye\'de polis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güvenlik, Uyuşturucu, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de polis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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