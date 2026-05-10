Osmaniye'de 12 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen minibüsün sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.E'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen minibüsü şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.
Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan incelemede aracın bagajındaki valizde 12 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?