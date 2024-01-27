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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Osmaniye'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan D.A., 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak, bulundurmak ve satın almak' suçundan tutuklandı. Operasyonda, metamfetamin ve kubar esrar maddesi ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

27.01.2024 - 13:41,
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OSMANİYE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan D.A. (37), 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak, bulundurmak ve satın almak' suçundan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il merkezinde belirlenen bir ikamette uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgiye ulaşıldı. Ekipler, 26 Ocak günü adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 41 gram metamfetamin maddesi, 16 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edilen 2 bin 500 lira nakit para ele geçirildi. D.A., 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve satın almak' suçları kapsamında gözaltına alındı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. (DHA)

Osmaniye\'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
Kaynak: DHA
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