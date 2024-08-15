Osmaniye'de yaşayan 15 Kıbrıs gazisi KKTC'ye uğurlandı - Son Dakika
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Osmaniye'de yaşayan 15 Kıbrıs gazisi KKTC'ye uğurlandı

Osmaniye\'de yaşayan 15 Kıbrıs gazisi KKTC\'ye uğurlandı

Osmaniye'de yaşayan 15 Kıbrıs gazisi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uğurlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla bir araya gelen 15 gazi için Osmaniye Valiliğinde tören düzenlendi. Vali Erdinç Yılmaz, gazilerin anlamlı ve güzel bir program geçireceklerine inandığını söyledi.

15.08.2024 18:46
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Osmaniye'de yaşayan 15 Kıbrıs gazisi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uğurlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla bir araya gelen 15 gazi için Osmaniye Valiliğinde tören düzenlendi.

Vali Erdinç Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, gazilerin anlamlı ve güzel bir program geçireceklerine inandığını söyledi.

Gazilerle gurur duyduklarını ifade eden Yılmaz, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Çok anlamlı, güzel bir program olacak. Bu programın gerçekleşmesini gazilerimiz heyecanla karşılıyorlar. Kendilerine hayırlı yolculuklar diliyorum. Hayırlısıyla gidip gelmeyi Allah nasip etsin. Şanlı gazilerimizin her zaman yanındayız." diye konuştu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Mehmet Mutlu da arkadaşlarıyla 50 yıl aradan sonra savaştıkları topraklara gidecek olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Mutlu, "Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana tam 50 yıl geçti. Daha sonra bazı arkadaşlarımız gittiler ama çoğumuza gidip savaştığımız yerleri görmek nasip olmadı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 15 gazi, katılımcılar tarafından KKTC'ye uğurlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de yaşayan 15 Kıbrıs gazisi KKTC'ye uğurlandı - Son Dakika

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