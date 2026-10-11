Osmaniye\'den İstanbul\'a giden yolcu otobüsü Bolu\'da yandı, kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden İstanbul'a seyreden M.B. idaresindeki 01 BGL 591 plakalı yolcu otobüsünde Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri kesiminde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Duman ve alevleri fark eden otobüs şoförü, aracı sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.