Osmaniye Sumbas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi - Son Dakika
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Osmaniye Sumbas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi

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Osmaniye Sumbas\'ta 4,2 büyüklüğünde deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi
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AFAD'ın açıklamasına göre Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 20.58'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sumbas olarak belirlenen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının paylaştığı verilere göre, saat 20.58'de Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre, depremin merkez üssü Sumbas ilçesi olarak belirlenirken derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Osmaniye Sumbas'ta 4,2 büyüklüğünde deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi - Son Dakika
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