Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, TOKİ Konutlarını İnceledi

Güncel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşa edilen deprem konutlarında incelemede bulundu.

Yılmaz, merkeze bağlı Akyar köyünde yapılan Akyar 2. Etap Kalıcı Deprem Konutları'nı inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk'ün eşlik ettiği Yılmaz, biten daireleri gezdi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yılmaz, gazetecilere, konutların modern ve depreme dayanıklı inşa edildiğini söyledi.

Hak sahiplerinin evlere yerleşmeye başladığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Şu ana kadar 2 bin 325 dairemizin kura çekimi yapıldı. Önümüzdeki süreçte yerleştirmeleri daha da hızlı artıracağız. Kıymetli hemşehrilerimizi en kısa sürede konutlarına kavuşturmayı çok arzuluyoruz. Çalışmalarımızın da sonuna yaklaştık. Uzun olmayan bir süreçte konutlarımızı tamamlamış olacağız. Çok büyük kısmında ince işler devam ediyor. Konutlarımız gerçekten çok güzel oldu. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."