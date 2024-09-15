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Osmanlı Giyim Kültürünü Yaşatıyor

Osmanlı Giyim Kültürünü Yaşatıyor

Basel'de yaşayan Pars Osmanoğlu, Osmanlı giyim tarzını günlük hayatında sürdürüyor.

15.09.2024 11:18
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İsviçre'nin Basel kentinde doğup büyüyen Pars Osmanoğlu, küçükken gördüğü eski aile fotoğraflarından etkilenerek kullandığı fes, tespih ve bastonla hem Avrupa hem de Türkiye'de Osmanlı giyim kültürünü yaşatıyor.

Annesi İsviçreli, babası İstanbullu olan Osmanoğlu 1992 yılında Basel'de dünyaya geldi. Osmanoğlu çocukken babasının eski aile fotoğraflarında Osmanlı dönemine ilişkin dedesi ve yanındakilerin fotoğraflarını gördü.

Bu fotoğraflara hayran kalan Osmanoğlu, yaklaşık 1 yıl önce, Osmanlı'nın son dönemlerine ait halkın giyim tarzını benimsemeye karar verdi.

Fes takan, baston kullanan, tespih çeken ve o dönemin kesimlerine benzer takım elbiseler giyen genç, günlük hayatında bu tarzını sürdürmeye devam ediyor.

Kıyafetleriyle İsviçre, Almanya, Belçika ve Çekya sokaklarında dolaşan Osmanoğlu, kendisine gelen pozitif tepkilerden memnun.

"Fotoğraflara baktıkça hoşuma gitmeye başladı"

Osmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da da birçok kişinin kendisiyle fotoğraf çektirdiğini, genelde pozitif tepkiler aldığını, yaşamı boyunca bu tarzı sürdürmek istediğini söyledi.

Hayranlığının çocukken baktığı fotoğraflarla başladığını dile getiren Osmanoğlu, "İsviçre'nin Basel kentinde doğdum. Türk eşim var. Birkaç yıldır İstanbul'da yaşıyorum, ticaretle uğraşıyorum. Oxford'da okudum. Çocukluğumdan beri eski fotoğraflara bakıyorum. O fotoğraflara baktıkça hoşuma gitmeye başladı. 'Biz neden artık fes takmıyoruz?' diye hep merak etmişimdir. Ben de artık günlük hayatımda fes takmaya karar verdim. İş dolayısıyla hep takım elbise giyiyordum. Baston sonradan geldi, tespihi ise hep kullanıyordum. Baston ve fesi yaklaşık 1 yıl önce dolabıma ekledim." diye konuştu.

Prag, Üsküp ile Berlin gibi şehirlerde pozitif tepkiler aldığını aktaran Osmanoğlu, şöyle devam etti:

"Farklı farklı tepkiler alıyorum. Çoğunluğu pozitif. Bazen terslemeler de oluyor. Dün Nişantaşı'nda biri bana 'Bu tripler ne?' diyerek üzerime yürüdü. Ben de çok muhatap olmadım. Döndüm ve yoluma devam ettim. En yoğun tepkileri de Türkiye'de aldım. Avrupa'da hiç kimse negatif yorum yapmadı. Bazıları fesi merak etti. Benim cevabım da her zaman beğendiğim kıyafetler oldu. Biz, özgür bir ülkedeyiz. Bence kimse kimsenin ne giydiğine karışmamalı. Eşim mesela çok hoşgörülü yaklaşmıyor. Mutlu edemiyoruz maalesef."

"Amacım Osmanlı padişahları gibi görünmek değil"

Osmanoğlu, ilk başlarda Kapalıçarşı'dan aldığı ucuz fesi kullandığını, sonra bunun üretimini yapan bir kişinin kendisine ulaştığını söyledi.

Bu kişinin başındakinin gerçek bir fes olmadığını kendisine anlattığını ifade eden Osmanoğlu, "Bu hanım bana yeni bir fes dikti. Uzun süredir de bunu takıyorum. İnsanların desteğini ve hoşgörüsünü görerek bu giyim tarzımı devam ettirmek istiyorum. Benim annem Basel, babam İstanbullu Türk. Babamın sayesinde Türk kültürünü biliyorum. Benim amacım Osmanlı padişahları gibi görünmek değil. Ben sevdiğim kıyafetleri giyiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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