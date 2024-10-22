Osmanlı Mirası Londra'da Anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmanlı Mirası Londra'da Anlatıldı

Osmanlı Mirası Londra\'da Anlatıldı

Ayşe Gülnev Osmanoğlu, Osmanlı tarihini ve kişisel bağını Londra YEE'de katılımcılara aktardı.

22.10.2024 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı hanedanı mensuplarından Ayşe Gülnev Osmanoğlu, Londra Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) düzenlenen programda, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini ve hanedanlıkla kişisel bağını anlattı.

Osmanlı hanedanı üyelerinden Osmanoğlu, Londra YEE'de düzenlenen etkinlikte, imparatorluğun bıraktığı mirasın yanı sıra hanedanlıkla kişisel bağını konu alan konuşma yaptı.

Tarih meraklıları ve edebiyat severlerin katıldığı programda, Osmanoğlu'nun, "İmparatorluk İstanbul'una Veda" başlıklı yeni kitabının lansmanı da yapıldı.

Osmanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, kitabın, sadece tarihsel anlatıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal hafıza, aile ve zamanın akışı üzerine derin keşif olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında, imparatorluk, kayıp ve dönüşüm gibi temaları ele alan Osmanoğlu, yalnızca imparatorluğun görkemine değil, aynı zamanda çöküşüne de tanıklık eden insan hikayelerine değindi.

Osmanoğlu, hem kişisel hem de tarihsel anekdotlarla, Osmanlı mirasına dair bilindik anlatılara yeni bakış açısı kazandırarak, katılımcılara imparatorluğu, hanedanın bir üyesinin gözünden tanıma fırsatı sundu.

Konuşmanın ardından katılımcılar, Osmanoğlu ile sohbet etme ve kitabını imzalatma fırsatı buldu.

İngiltere'de doğup büyüyen Osmanlı hanedanı üyelerinden Ayşe Gülnev Osmanoğlu, Exeter Üniversitesi Tarih ve Siyaset Bölümü'nden mezun oldu. Londra Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu'ndaki (SOAS) Türk Çalışmaları alanında yüksek lisans yapan Osmanoğlu, Osmanlı tarihi üzerine uzmanlaştı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Edebiyat, İstanbul, Osmanlı, Güncel, Londra, Kültür, Eğitim, Bağlar, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmanlı Mirası Londra'da Anlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
23:10 İddianamede çarpıcı detaylar Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
22:36 Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam Bebek katili Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan mesaj: Aynı yolda devam
21:10 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
10:35 FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek İşte konuşulan isimler FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
10:33 Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor Samsung Blockchain alanında büyümeye devam ediyor
10:16 Bakanlık o şirketleri takibe aldı Bakanlık o şirketleri takibe aldı
10:01 Samsun’da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı Samsun'da maç sonu olay: Mert Hakan Yandaş sahaya girip Zeki Yavru ile tartıştı
09:46 Bankacılıkta iki dev birleşiyor Bankacılıkta iki dev birleşiyor
09:37 Elebaşı Gülen’in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler Elebaşı Gülen'in ölümü haberini veren sunucudan canlı yayında ses getiren sözler
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 08:05:24. #1.13#
SON DAKİKA: Osmanlı Mirası Londra'da Anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.