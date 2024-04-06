Söğüt'teki Osmanlı kadısının türbesinde Kadir Gecesi geleneği yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Söğüt'teki Osmanlı kadısının türbesinde Kadir Gecesi geleneği yaşatılıyor

Söğüt\'teki Osmanlı kadısının türbesinde Kadir Gecesi geleneği yaşatılıyor

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Osmanlının ilk kadısı Dursun Fakıh'ın türbesinde Kadir Gecesi'nde yaklaşık 700 yıldır devam eden 'Kadir pilavı' geleneği yaşatılıyor. Küre köyündeki türbede aşevinde pişirilen pilav, teravih namazı sonrası ziyaretçilere ikram ediliyor. Bölge sakinleri ve çevre illerden gelen misafirler dua ederek geleneği sürdürüyor.

06.04.2024 02:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Osmanlının ilk kadısı Dursun Fakıh'ın türbesinde Kadir Gecesi'nde "Kadir pilavı" geleneği yaklaşık 700 yıldır yaşatılıyor.

İlçeye bağlı Küre köyündeki 550 metre rakımlı tepenin üzerinde yer alan türbede Küre Dursun Fakıh Derneği ile köy muhtarlığı işbirliğinde Kadir Gecesi'nde aşevinde kazanlarda pişirilen pilav, teravih namazı sonrası ziyaretçilere ikram ediliyor.

Yıllardan beri geleneğin sürdürüldüğü türbeye gelenler dua ediyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, AA muhabirine, Kadir Gecesi'nin Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

"Şifalı pilav" geleneğinin Küre köyünde yıllardır yaşatıldığını belirten Durgut, bölge sakinlerinin yoğun şekilde türbeye geldiğini söyledi.

Durgut, ziyaretçilerin dua ettiğini belirterek, "Gelenek ve göreneklerimizin yaşaması ve yaşatılması değerli. İnsanlarımız buraya gelerek birliktelik sağlıyorlar. Dualarda buluşuyorlar ve duaların da kabul olmasına vesile olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Sahur vaktine kadar pilav dağıtıyoruz"

Küre Dursun Fakıh Derneği Başkanı İbrahim Göğercin, geleneği yaklaşık 700 yıldır yaşatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Geçmiş yıllarda gözleme ve pilav dağıtıldığını anlatan Göğercin, "1992 yılında kurulan derneğimizle birlikte sadece bulgur pilavını Kadir Gecesi'nde pişirip dağıtıyoruz. Bugünü bilen, çevre illerden sadece manevi geceyi yaşamak için gelen misafirlerimiz oluyor. Sahur vaktine kadar pilav dağıtıyoruz. 30 kazan pilav ikram ettik." ifadelerini kullandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Refik Arıkan da Bilecik ve çevresinin eski Türk yerleşimi olması ve Orta Asya Türk kül­türüne dair anıların yaşatılması noktasında öne çıktığını söyledi.

Kaynak: AA

Kadir Gecesi, Bilecik, Söğüt, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söğüt'teki Osmanlı kadısının türbesinde Kadir Gecesi geleneği yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Zonguldak Alaplı'da Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyareti
    02:05 Zonguldak Alaplı'da Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif ziyareti

    Zonguldak Alaplı'da Kadir Gecesi dolayısıyla Merkez Camii'nde Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Teravih namazının ardından Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i ilçe halkına gösterildi. Ziyaretçiler, Sakal-ı Şerif'e dokunarak dualar okudu ve fotoğraf çekmeye çalıştı. Vatandaşlar, Sakal-ı Şerif'i görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

  • Elektrikli bisiklet yangını Zonguldak'ta paniğe neden oldu
    02:02 Elektrikli bisiklet yangını Zonguldak'ta paniğe neden oldu

    Zonguldak'ın Devrek ilçesinde şarjda bırakılan elektrikli bisiklet patladı ve yangına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

  • Üsküdar'da Kadir Gecesi programında Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
    02:00 Üsküdar'da Kadir Gecesi programında Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

    Üsküdar'da düzenlenen Kadir Gecesi programında Şüheda Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, dualar, ilahi ve kasideler seslendirildi. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde gösterildi. Şehit aileleri ve gazilerin davet edildiği manevi bir atmosferde gerçekleşen programda cami avlusunda kandil şekeri ikram edildi.

  • Malatya'da Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı
    01:53 Malatya'da Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı

    Malatya'da, Kadir Gecesi dolayısıyla Kernek Karagözlüler Camii'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camiyi dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinledi, namaz kılıp dua etti. Müezzinler ise izdiham yaşanmaması için vatandaşları sıra halinde ziyaret etmeleri konusunda uyardı.


00:07 Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25’e yükseltildi Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi
22:24 DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı
21:52 İliç’teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı İliç'teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
21:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’daki yangınla ilgili olayın peşindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki yangınla ilgili olayın peşindeyiz
21:00 Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı
01:18 Seçimde AK Parti’nin oy kaybının sorumlusu olarak hedef gösterilen Özlem Zengin’e KADEM sahip çıktı Seçimde AK Parti'nin oy kaybının sorumlusu olarak hedef gösterilen Özlem Zengin'e KADEM sahip çıktı
00:57 İYİ Parti lideri Akşener: Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık İYİ Parti lideri Akşener: Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık
00:00 Tunceli’de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu Tunceli'de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu
23:48 AK Parti’nin her seçim yüzde 90 oy aldığı köy, 31 Mart’ta sandığa gitmedi AK Parti'nin her seçim yüzde 90 oy aldığı köy, 31 Mart'ta sandığa gitmedi
22:40 Seçimi kazanan belediye başkanına makam aracı içi su dolu şekilde teslim edildi Seçimi kazanan belediye başkanına makam aracı içi su dolu şekilde teslim edildi
20:59 Mazbata töreninde kavga MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’ne kafa atıp burnunu kırdı Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı
20:48 BAT sigara grubuna zam yapıldı En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu BAT sigara grubuna zam yapıldı! En ucuzu 56 TL, pahalısı 72 TL oldu
18:30 ABD’nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem ABD'nin New York kentinde 4,7 şiddetinde deprem
18:07 Merkez Bankası’ndan hükümete açık mektup Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 02:35:07. #1.13#
SON DAKİKA: Söğüt'teki Osmanlı kadısının türbesinde Kadir Gecesi geleneği yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement