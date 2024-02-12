Osmanlı Ocakları, Yılmaz Büyükerşen\'in sözlerine tepki gösterdi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in, Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine, Osmanlı Ocakları Eskişehir İl Teşkilatı belediye önünde basın açıklaması yaptı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Binası önünde toplanan Osmanlı Ocakları Eskişehir İl Teşkilatı üyeleri, pankart açtı, su bidonu ve çelenklerle Büyükerşen'e tepki gösterdi.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Osmanlı Ocakları Eskişehir İl Başkanı Sezgin Kocabay, cennetin kadınların ayaklarının altında olduğuna inanan bir inanca ve kültüre sahip olduklarını belirterek, Osmanlı ve Selçuklu medeniyetlerinde kadının yerinin tartışılmaz olduğunu söyledi.
Kocabay, kadınların kutsal ve dokunulmaz olduğunu ifade ederek, "Osmanlı'nın fetih ruhunu kirletmek, küçümsemek amacıyla yapılan bu açıklamayı kınıyoruz. Sayın Büyükerşen'in Osmanlı ile ne alıp veremediği var? Müslümanlarla ne alıp veremediği var? İslam ile ne alıp veremediği var? Yerel bir seçimde halka vatandaşa söyleyeceği bir icraatı olmayan Sayın Büyükerşen'in ecdadımıza, tarihimize ve kadınlarımıza yönelik bu hakaretini kınıyoruz." diye konuştu.
Büyükerşen'in Eskişehir'de kadınlara suları bidonlarla taşıtan bir belediye başkanı olduğunu dile getiren Kocabay, şunları kaydetti:
"Biz bu bidonu da kendisine hediye ediyoruz. Çıkıp meydanlarca erkekçe, mertçe kendi faaliyetlerini, icraatlarını paylaşması gereken Sayın Büyükerşen'in ecdadımıza tarihimize ve kadınlarımıza yönelik aşağılayıcı bu hareketini ve sözlerini tasvip etmek mümkün değildir. Kınıyoruz ve şiddetle, esefle lanetliyoruz. Bizler büyük bir medeniyetin, büyük bir imparatorluğun çocuklarıyız. Bizler Anadolu'nun sahipleriyiz. Bizler Anadolu'da var olduk, var olmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda siyah çelenklerimizi kendisine hediye ediyoruz. Kendisinin bir an önce basın ve kamuoyu önünde yüce Türk milletinden, yüce Türk kadınlarından ve Osmanlı tebaası olan Müslüman, gayrimüslim bütün tebaadan özür dilemesini bekliyoruz."
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