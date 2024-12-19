Osmantan Erkır, Koleksiyonculuk ve Atatürk\'le Yolculuğu Anlatacak

Güncel

(İZMİR)- Ünlü yapımcı Osmantan Erkır, "Koleksiyoncular Anlatıyor" başlığıyla düzenlenen söyleşi dizisi kapsamında Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'ne (APİKAM) konuk olacak. Televizyon programlarıyla tanınan Erkır, bu kez pek bilinmeyen bir yönüyle, koleksiyoncu kimliğiyle İzmirlilerle bir araya gelecek.

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nin geçen ay başlattığı "Koleksiyoncular Anlatıyor: Hikayelerim ve Perspektiflerim" başlıklı söyleşi dizisine ünlü yapımcı Osmantan Erkır konuk oluyor. Türkiye'de büyük ses getiren televizyon yapımlarıyla tanınan Erkır, son dönemlerde koleksiyoncu kimliğiyle gerçekleştirdiği çalışmalarla da dikkat çekiyor. Fotoğraf, taş plak, afiş, kitap ve televizyon koleksiyonları bulunan Erkır, Nejat Yentürk moderatörlüğünde 24 Aralık Salı günü saat 18.30'da, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenecek söyleşide İzmirlilerle buluşacak.

Sahafta çıkan belge, tarihe ışık tutacak

Osmantan Erkır ayrıca, "Gazi Mustafa Kemal ile Bir Tren Yolculuğu" başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Atatürk'ün 30 Eylül 1929 günü Ankara'ya yaptığı seyahatte özel vagonundaki sekiz misafir kimlerdi, neler konuşuldu, gramofonda hangi şarkılar dinlendi, bu yolculukta neler yaşandı gibi sorular yanıt bulacak. Yolculuktan tam 90 yıl sonra bir sahafta ortaya çıkan çok özel bir belgenin ışığında Osmantan Erkır'ın anlatımıyla Atatürk'le bir tren yolculuğuna çıkılacak.

"Koleksiyoncular Anlatıyor: Hikayelerim ve Perspektiflerim"

Erkır söyleşide, uzun yıllardır sürdürdüğü koleksiyonculuk serüvenini anlatacak, bu alanda elde ettiği deneyimlerini dinleyicilerle paylaşacak. "Koleksiyoncular Anlatıyor: Hikayelerim ve Perspektiflerim" söyleşi dizisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'ne bağlı Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından düzenleniyor. Söyleşi dizisi kapsamında ülkemizin önde gelen koleksiyoncuları İzmirlilerle bir araya gelerek kendi koleksiyonculuk yaklaşımlarını paylaşıyor; dinleyiciler, koleksiyonculuğun bir hobi olmasının ötesinde, bir yaşam tarzı ve bilimsel bir faaliyet olduğuna tanıklık ediyor.