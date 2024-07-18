ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen YKS'de başarı elde eden öğrenci, İslami ilimler ve psikoloji alanında eğitim almayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen YKS'de başarı elde eden öğrenci, İslami ilimler ve psikoloji alanında eğitim almayı hedefliyor

ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) sözel alanda Türkiye 30'uncusu olan Ebrar Ciğer, İslami ilimler ya da ilahiyat alanında eğitim almayı ve akademik kariyerini psikoloji bölümünden yapacağı çift ana dal programıyla desteklemeyi hedeflediğini söyledi. Ciğer, lisede aldığı eğitimle sınava hazırlık sürecini ve gelecekle ilgili planlarını anlattı. Ayrıca, İslami ilimler veya ilahiyat fakültelerini tercih etme sebebini ve üniversite eğitimine dair planlarını paylaştı.

18.07.2024 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2024-YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sözel alanda Türkiye 30'uncusu olan Ebrar Ciğer, hedefinin İslami ilimler ya da ilahiyat alanında eğitim alıp, akademik kariyerini, psikoloji bölümünden yapacağı çift ana dal programıyla destelemek olduğunu söyledi.

Liseye geçiş sınavında 0,8 yüzdelik dilimine girerek Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni tercih eden Ebrar Ciğer, bu yıl girdiği AYT'de de sözel bölümünde Türkiye 30'uncusu olmayı başardı.

Ciğer, AA muhabirine, lisede aldığı eğitimle sınava hazırlık sürecini ve gelecekle ilgili planlarını anlattı.

Lisede hazırlık sınıfında İngilizce öğrenen Ciğer, bununla birlikte hafızlık eğitimini tamamlayarak, son iki yılda da üniversite sınavına yoğunlaştığını söyledi.

Ciğer, üniversite sınavına hazırlanırken programlı çalışmaya gayret ettiğini belirterek, "Sabah erken kalkıyordum ve belli başlı çalışmalar yapıyordum. Sonrasında okula gidiyorduk 08.00'de, 16.00'ya kadar okulda derslerimize giriyorduk. Aynı zamanda boş vakitlerimizde okul kütüphanemize geçiyorduk. Belli aralar verilerek, dinlenerek akşam yatana kadar ders çalışmaya devam ediyordum. Başta en az 8 saatle başlıyoruz, sonrasında 10 saat civarı çalışmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

2024-YKS AYT sözel alanda Türkiye 30'uncusu olarak İstanbul'daki İslami ilimler ya da ilahiyat fakültelerinden birini tercih etmek istediğini dile getiren Ciğer, eğitimini psikoloji bölümünden çift ana dal programıyla desteklemek istediğini de kaydetti.

Ciğer, İslami ilimler veya ilahiyat fakültelerini küçüklüğünden beri olan merakı nedeniyle tercih etmek istediğine işaret ederek, "Son zamanlarda biraz bu alanlarda yetişen insanların sayısının azaldığını görüyoruz. Bu alanda da ihtiyaç olduğunu düşündüğüm ve kendi ilgim de olduğu için bu alanda uzmanlaşmak ve dini ilimlerde de Türkiye'de hem çevreme hem topluma katkı sağlamak istiyorum. Üniversite bittikten sonra da duruma göre yüksek lisans veya diğer eğitimlerimi, üniversite eğitimi sürecimde hangi bölümde daha çok yoğunlaşmak istersem inşallah devam ettirmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Üniversite eğitimine dair planlarına değinen Ciğer, "İslami ilimler, bir Müslüman olarak kendimiz adına öğrenmemiz gereken birtakım bilgilerin olduğu bir alan, öncelikle kendimi bu alanda geliştirmek istiyorum. Psikoloji de bence insanlar arası iletişimde bize faydalı olan bir alan diye düşünüyorum. Bu yüzden de psikoloji eğitimiyle beraber ilahiyat eğitimimi de desteklemek istiyorum." dedi.

"En önemlisi sevdiğimiz ve ilgi duyduğumuz bir işi yapabilmek"

Ciğer, kendisi gibi üniversite tercihi yapacak veya üniversite sınavına hazırlanan akranlarına ise "Bence en önemlisi sevdiğimiz ve ilgi duyduğumuz bir işi yapabilmek. Sonuçta hayatımız boyunca bu alanda yoğunlaşıp, bu alanda hizmet vereceğiz. Bu yüzden kendi ilgilerini arka plana atmadan dengeli bir şekilde karar vermelerini tavsiye ediyorum. Düzenli çalıştıkça ve gayret ettikçe de inşallah her alanda kıymetli insanların yetişeceğini düşünüyorum." tavsiyelerinde bulundu.

Kızının başarısından duyduğu mutluluğu paylaşan baba Yusuf Ciğer, İslam hukuku alanında eğitim aldığını belirterek, kızının da bu yönde ilerlemesinin, yaptığı işini benimsemesinin kendisi için önemli olduğunu dile getirdi.

Yusuf Ciğer, kızının hazırlık sürecinin kolay olmadığını, düzenli ve mükemmeliyetçi vasfıyla çalışmasıyla böyle bir başarı elde ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ösym, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen YKS'de başarı elde eden öğrenci, İslami ilimler ve psikoloji alanında eğitim almayı hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 Terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat hücresi çökertildi Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
08:11 Adaylıktan çekilebilir “Hastayım“ açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı Adaylıktan çekilebilir! "Hastayım" açıklamasında bulunan Biden, Elon Musk ve zengin arkadaşlarını hedef aldı
23:00 Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu Türk bayrağı ve Atatürk posteri var diye sahneye çıkmadı, Belediye Başkanı Yunan şarkıcıyı kentten kovdu
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
09:39 Beşiktaş’ta neler oluyor Immobile’yi gören Aboubakar’ın içinden Ronaldo çıktı Beşiktaş'ta neler oluyor? Immobile'yi gören Aboubakar'ın içinden Ronaldo çıktı
09:11 Artık saatler kaldı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye kavuşuyor Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye kavuşuyor
08:44 Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu TFF’nin yeni başkanı bugün belli oluyor Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu? TFF'nin yeni başkanı bugün belli oluyor
08:44 Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı Makyörü Tolgahan Karataş’ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programından ayrıldı! Makyörü Tolgahan Karataş'ın özel hayatını ifşa edip öfke kustu
08:11 Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, iki operasyon geçirdi
06:07 İstanbullu bu gece uyumadı Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye’de yüzde 100 ile rekor kırdı İstanbullu bu gece uyumadı! Nem oranı Ataşehir ve Ümraniye'de yüzde 100 ile rekor kırdı
00:57 Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde muhalif vekiller, mağdur ailelerin üzerine yürüdü
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Birçok kuruma yeni atamalar yapıldı
23:24 Ergin Ataman, Fenerbahçe’ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye demediğini bırakmadı: Benim tek yaptığım onları yenmek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 10:28:03. #1.12#
SON DAKİKA: ÖSYM Başkanlığı tarafından düzenlenen YKS'de başarı elde eden öğrenci, İslami ilimler ve psikoloji alanında eğitim almayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement