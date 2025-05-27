ÖSYM, Cambridge ve Oxford ile İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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ÖSYM, Cambridge ve Oxford ile İşbirliği Anlaşması İmzaladı

27.05.2025 13:43
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ÖSYM, dil sınavlarında ölçme ve değerlendirme için Cambridge ve Oxford ile ortaklık kurdu.

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Cambridge University Press & Assessment ve Oxford University Press & Assessment arasında anlaşma imzalandı. Anlaşmayla birlikte kurumlar arasında özellikle dil sınavları kapsamında ölçme ve değerlendirme alanlarında ortak araştırmaların yapılması, uzmanların ve soru yazarlarının eğitimleri gibi alanlarda ortak çalışmaların geliştirilmesi için yeni adımların atılmasına olanak sağlanması amaçlanıyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Cambridge University Press & Assessment İngilizce Genel Müdürü Francesca Woodward ve Oxford University Press & Assessment Assessment İngilizce Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Sarah Pearson Obe ile kurumlar arasında dil sınavları kapsamında ölçme ve değerlendirme alanlarında ortak araştırma yapılması ve ortak çalışmaların geliştirilmesi için anlaşma imzaladı.

Oxford'da gerçekleştirilen törenle imzalanan işbirliği anlaşmasına ilişkin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Cambridge University Press & Assessment ile iş birliğimizin ülkemizdeki dil sınavlarının kalitesinin artırılmasına ve ortak araştırma çalışmalarıyla dilde ölçme ve değerlendirme alanındaki bilimsel ilerlemelere önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu ortaklığın başlatılmasının her iki kurum için de karşılıklı yarar sağlayacağına ve alanda birçok yenilikçi uygulamanın önünü açacağına inanıyorum" dedi.

"Sektörü etkileyen bazı büyük soruları yanıtlayabilmek için daha fazla araştırma üzerinde işbirliği yapacağız"

Cambridge University Press & Assessment İngilizce Genel Müdürü Francesca Woodward ise Türkiye genelinde İngilizce öğrenenler için daha fazla fırsat yaratacak olan ÖSYM ile daha yakın çalışmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Cambridge, Türkiye'de insanların İngilizce öğrenmelerine ve becerilerini dünyaya kanıtlamalarına yardımcı olan uzun bir geçmişe sahip. Yeni anlaşma bunu daha da artırmaya yardımcı olacak, böylece daha fazla öğrenci, öğretmen ve okul Cambridge English yaklaşımından yararlanacak. Ayrıca, sektörü etkileyen bazı büyük soruları yanıtlayabilmek için daha fazla araştırma üzerinde işbirliği yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Antlaşmanın yeni çalışmaların ve uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum"

İmza töreninin ardından konuşan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Oxford Üniversitesinin bilimsel pek çok alanda olduğu gibi İngilizce öğretimi alanında da dünyada akademik yeterliliğinin çok yüksek olduğunu kanıtladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Oxford University Press & Assessment da alandaki ilk çalışmaları yürüten ve dil sınavları geliştirmede tecrübesi oldukça fazla olan bir kurum. Dolayısıyla ülkemizde dil sınavları alanında yapılan çalışmalarda bu kurumun tecrübelerinden faydalanmak bizim için çok kıymetli. ÖSYM'nin ölçme ve değerlendirme alanındaki 50 yıllık tecrübesinin, özellikle sınav güvenliği konusundaki geliştirdiğimiz teknolojik uygulamaların da farklı kurumlara katkı sağlayacağına inanıyorum. Yapılan işbirliği antlaşmasının her iki kurum için pek çok konuda yeni çalışmaların ve uygulamaların geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum."

"Gelecekte daha fazla işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorum"

Oxford University Press & Assessment Assessment İngilizce Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Sarah Pearson Obe de ÖSYM'den üst düzey yetkilileri Oxford University Press merkez ofiste ağırlamanın büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "İngilizce Ölçme ve Değerlendirme alanındaki varlığımızı Türkiye genelinde daha da geliştirdikçe, ÖSYM ile olan işbirliğimizin önemi büyüyecek. Ölçme ve Değerlendirme alanındaki araştırmaları desteklemek amacıyla uluslararası işbirliğinin değerine dair bilgiler paylaştık ve süreç geliştirme ile uygulamaya yönelik pek çok konuyu ele aldık. Özellikle ölçme ve değerlendirmede teknolojinin kullanımına ve bunun sınava girenlerin deneyimini iyileştirme potansiyeline odaklandık. Ayrıca yüksek kalite standartlarını ve güvenlik protokollerini korumanın önemini tartıştık. Kurduğumuz güçlü ortaklıktan büyük memnuniyet duyuyor ve gelecekte daha fazla işbirliği yapmayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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