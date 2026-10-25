ÖSYM'nin 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı Gaziantep'te başladı, aileler bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ÖSYM'nin 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı Gaziantep'te başladı, aileler bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM\'nin 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı Gaziantep\'te başladı, aileler bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖSYM'nin düzenlediği 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te başladı. Adaylar kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrolü ile güvenlik aramasının ardından salonlara alınırken aileler okul çevresinde bekliyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026- KPSS Ortaöğretim) başladı.

Gaziantep'te sınava girecek adaylar belirlenen okullara geldi. Adaylar görevlilerce yapılan gerekli kontroller ve üst aramasının ardından salonlara alındı.

Oba Türkan İhsan Özgüçlü Anadolu Lisesi çevresinde adayların aileleri ve yakınları beklemeye başladı. Bazı vatandaşlar dua etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da adaylar, sınav giriş belgeleri ve kimliklerinin görevli ekiplerce kontrol edilmesinin ardından salonlara alındı.

Şair Nabi Ortaokulu bahçesinde adayların ailelerinin bekleyişi sürüyor.

Malatya

Malatya'da öğrenciler, sınav saatinden önce kentin çeşitli noktalarındaki okullarda hazır bulundu.

Sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçlerince tedbir alındı.

Öğrenciler, okul girişlerinde kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrolünün ardından salonlara alındı.

Kilis

Kilis'te sınava girecek adaylar, aile ve yakınlarıyla sınav merkezlerine erken saatlerde geldi.

Adaylar bina girişlerindeki belge ve güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı.

Bazı aileler sınavın yapıldığı okul önlerinde veya parklarda yakınlarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta adaylar, sınava katılmak üzere sabah saatlerinden itibaren okul binalarına geldi.

Sınav merkezlerinin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken adaylar, girişte yapılan belge kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı.

Kaynak: AA
KahramanmaraşŞanlıurfaGaziantepMalatyaEğitimGüncelKilisKPSSÖSYMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı Ünlü giyim markası iflas etti Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
10:49
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4’ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
10:46
KPSS’ye Kayseri’de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
10:28
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
10:01
Bursa’da 102 yıllık hastane krizi 150 yatak 60’a düşüyor
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 11:40:44. #.0.2#
SON DAKİKA: ÖSYM'nin 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı Gaziantep'te başladı, aileler bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei