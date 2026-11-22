Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026-YDS/2) yapıldı.

Türkiye genelinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa ve Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te toplam 89 sınav merkezinde düzenlenen sınav için 379 bina ve 6 bin 50 salon kullanıldı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

137 bin 331 adayın başvurduğu 2026-YDS/2, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere toplam 5 dilde yapıldı. ???????Çoktan seçmeli 80 sorunun sorulduğu sınavda, adaylara 180 dakika cevaplama süresi verildi.

Kimlik kartını kaybeden, eski tip nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü açık tutuldu.

Sonuçlar, 10 Aralık'ta açıklanacak. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak. Kurumlar ayrıca kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.