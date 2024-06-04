YKS Hazırlıkları Tamamlandı, 1 Milyon 97 Bin 82 Kişi Görev Alacak

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(ANKARA) - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlıklarını tamamladı. YKS'de 1 milyon 97 bin 82 kişi görev alacak. Sınavlar Türkiye'de 81 ildeki 245 sınav merkezi ile KKTC'de Lefkoşa, Hırvatistan'da Zagreb'de gerçekleştirilecek.

YKS, ÖSYM tarafından 8-9 Haziran'da düzenlenecek. 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu olan TYT saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre tanınacak. 9 Haziran'da saat 10.15'te yapılacak AYT'de ise adaylara 180 dakika süre verilecek. Aynı gün öğleden sonra oturumu olan YDT'de süre 120 dakika olacak.

YKS'nin birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 36 bin 945 aday, ikinci oturumu olan AYT'ye 1 milyon 983 bin 766 aday başvurdu. YDT'ye ise İngilizceden 218 bin 316, Arapçadan 5 bin 717, Almancadan 2 bin 849, Fransızcadan bin 172, Rusçadan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak.

Sınavlar Türkiye'de 81 ilde 245 sınav merkezi ile KKTC'de Lefkoşa, Hırvatistan'da Zagreb'de gerçekleştirilecek.

En genç aday 15, en yaşlı aday 85 yaşında

YKS'ye başvuran adayların 1 milyon 614 bin 728'ini kadın, 1 milyon 506 bin 150'sini erkek adaylar oluşturdu. ÖSYM verilerine göre YKS'ye girecek en genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşında. Sınava başvuran 33 bin 816 aday 50 yaş ve üzeri olurken, YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 125 bin 892 oldu.

YKS'ye girecek adayların 989 bin 191'i Anadolu lisesinden

YKS'ye girecek adayların 989 bin 191'i Anadolu lisesi, 741 bin 986'sı meslek lisesi, 590 bin 284'ü açık öğretim lisesi, 237 bin 923'ü imam hatip lisesi, 97 bin 606'sı fen lisesi, 10 bin 953'ü sosyal bilimler lisesi, 10 bin 908'i ise spor ve güzel sanatlar lisesinde eğitim görüyor.

180 bin aday beşten fazla kez YKS'ye başvurdu

YKS'ye başvuran 3 milyon 120 bin 878 adayın 1 milyon 428 bin 926'sı YKS'ye ilk kez başvururken, 822 bin 245 aday ikinci, 459 bin 971 aday üçüncü, 229 bin 322 aday dördüncü, 180 bin 414 aday ise beş ya da daha fazla kez YKS'ye başvurdu.

YKS'ye başvurular esnasında 16 bin 464 şehit ve gazi yakını ücret muafiyetinden yararlandı.

Engelli adaylar için görevlendirme

TYT 'ye toplam 12 bin 848, AYT' ye 8 bin 334, YDT' ye ise bin 32 engelli aday katılacak. TYT oturumunda bin 911 okuyucu işaretleyici, AYT'de bin 140 okuyucu-işaretleyici, YDT'de ise 76 okuyucu-işaretleyici görev alacak.

YKS'de 1 milyon 97 bin 82 kişi görev alacak

YKS'de 1 milyon 97 bin 82 kişi görev alacak. TYT oturumunda 438 bin 684 görevli, AYT'de 282 bin 812 görevli ve son oturum olan YDT'de ise 36 bin 46 görevli yer alacak. Sınavlarda görev alacak personele her sınav için ayrı ayrı ücret ödenecek.