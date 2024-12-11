Otel Odasında Ölüm: Şüpheli Serbest - Son Dakika
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Otel Odasında Ölüm: Şüpheli Serbest

İstanbul'da otel odasında ölü bulunan kadınla ilgili şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.12.2024 17:49
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İstanbul Arnavutköy'deki otel odasında 35 yaşındaki kadının ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, İslambey Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki otelde kalan ve şeker hastası olduğu belirtilen kadının nefes alamadığına ilişkin ihbar üzerine harekete geçti.

Otele gelen polis ekipleri, 38 yaşındaki Cemal A. ile aynı odada kalan kadını hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, Gaye A'nın öldüğünü belirlerken, Cemal A. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde Gaye A. ile gönül ilişkisi bulunduğunu iddia ederek, 9 Aralık'ta akşam saatlerinde birlikte otele geldiklerini anlattı.

Kadının saat 23.00'de rahatsızlandığını öne süren Cemal A. duş aldıktan sonra dinlenmek için uyuduğunu kaydetti.

Zanlı, sabaha karşı uyandığında ise Gaye A'nın nefes alamadığını fark ederek, durumu resepsiyona ilettiğini belirtti.

Kadının cenazesi, ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Politika, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

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