Otel Sahibi Duruşmada Savunma Yaptı

OTEL SAHİBİ SAVUNMA YAPTI

Bolu'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel'deki yangın duruşmasında otelin sahibi Halit Ergül'ün savunmasına geçildi. Ergül'ün avukatı, müvekkilinin yorgun ve uykusuz olduğu için savunmalarının alınmamasını talep etti. Savcı ise dosyanın bütünlüğünün bozulmaması için talebi reddetti.

'PAHALI MİSAFİR ARAÇLARI VARDI'

Grand Kartal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıyım. Yangın gecesi Gazelle Otel'deydim. Saat 03.30 gibi eşim aradı, 'Çok kötü, yanıyoruz' dedi ve hemen giyinip süratle yola çıktım. Yolda 112'yi aradım, 'Biz de yola çıktık' dediler. Yolda Mehmet Güner aradı, yangını sordu. 'Ne durumda bilmiyorum, gidiyorum' dedim. 15 kilometre kala kızıllık vardı ve 'Eyvah, çok büyük' dedim. Otele gidince her yeri sarmıştı. Yolculuk 1 saat sürmüştür. İtfaiyeler peş peşe gelmeye başladı. Kayak hocaları vardı, 'Giremezsin' dediler. Zaten girilecek gibi değildi. İtfaiye ekipleri misafirleri indiriyordu, onları gördüm. Bir kişinin vefat ettiğini söylediler, o an yıkıldım. Serseri mayın gibi dolanıyordum. Kepçeci geldi, pahalı misafir araçları vardı. Kepçeyle alıp yol açtık. Emir'i aradım, onun da üstü başı is içerisindeydi. Personel ve kayak hocaları orada uğraşıyordu. İtfaiye ekipleri güvenlik için uzaklaştırdı" dedi.

'300 PERSONELDEN BİRİNİN HATASINI BURADA HEPİMİZ ÇEKİYORUZ'

Yangının personel hatasından dolayı çıktığını ifade eden Ergül, "Vefat edenler çok olunca kafa da gitti. Jandarma yanımda duruyordu, büyük ihtimalle gözaltı içindi. İfade için Bolu'ya geldim. Yangının nasıl başlamış olabileceğini düşündüm. Ben, orada şov bölümünde aşçılar yapmaması gereken şeyi yaptı, oradan çıkmıştır diye düşündüm. Yine de yanılmadım. 300 personelden birinin hatasını burada hepimiz çekiyoruz. Yangının nedeni ile ilgili bilirkişi raporunda, 'Gaz düzgün olsaydı kendi kendine sönebilirdi' diyor. Avukatların dediğine göre Aygaz ile sözleşmemiz varmış, yılda iki kez denetlemeye gelmesi gerekiyormuş ama gelmemişler. Evrak işlerinde başka imzalar vardı. İş güvenliği uzmanı 'Gerek yok' dedi. Ece ve Kübra Hanım, 'Sözleşmeleri Kadir Özdemir imzalardı' diyor. Kime sorsak, 'Kimse eğitim almadık' diyor. Balili kızlardan biri, '2 yıl önce yangın eğitimi almıştık Gazelle Otel'de' diyor. 'Eskilerden aldık' diyenler var. Eğitimi 2 kişiye mi yaptık?" dedi.

'İNSAN DEĞİLSEM ÇOCUKLARIMI VE TORUNLARIMI DA ORADA YATIRDIM'

Otelin muhasebecisi Kadir Özdemir'in Grand Kartal Otel'e gelmesi için 4x4 araç aldığını ifade eden Ergül şöyle devam etti:

"Emir Aras beni aradı, 'İtfaiye için şunlar şunlar eksikmiş, Kadir Özdemir müracaat ederken hata yapmış' dedi. O zaman, 'Anormal bir şey yoksa Kadir Özdemir geri çeksin' dedim. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetleniyoruz. Otelin girişinde 'Denetleniyor' diye Kültür ve Turizm Bakanlığının tabelası var. İnsan değilsem çocuklarımı ve torunlarımı da orada yatırdım."

'BANA SORMADAN HİÇBİR ŞEY YAPAMAZDI'

"12'nci katta özel misafir yoktu. Orada asansör bile çıkmaz. Orası boş, orada misafir ağırlanmaz. Grand Kartal Otel Genel Müdürü Emir Aras'tır. Ama bana sormadan hiçbir şey yapamazdı. Kadir Özdemir muhasebe müdürüdür ve epey etkilidir. Alışları yapar, büyük alışları benim emrim ile yapar. Elektrik olayı 2 yıl öncesine kadar Grand Kartal Otel'de yoktu. Kartal A.Ş.'nin elektrikçileri yapardı. Biz de Hüseyin'i aldık yazın da Gazelle Otel'de çalışırdı. Bayram'ın da yardıma geldiğini biliyorum. Zeki Yılmaz da müdürdür ama çok yetkisi yoktur. Cemal Özel de sıradan bir elemandır. Elektrik tesisatında değişim olsa Hüseyin beyin haberi olurdu" dedi.

Mutlu YUCA/BOLU,