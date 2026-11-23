Türkiye genelinde ani kalp durmalarında sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar erken müdahale imkanı sağlayan yaklaşık 3 bin Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı bulunuyor.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, ani kalp durması vakalarında erken müdahalenin yapılabilmesi, ölüm ve kalıcı sakatlık riskinin azaltılması amacıyla OED cihazlarının ülke genelinde belirlenen standartlar çerçevesinde daha fazla alanda bulundurulması hedefleniyor.

Türkiye'de ve dünya genelinde en kritik halk sağlığı sorunlarından biri olan kalp durması vakalarında, ilk dakikalarda yapılacak müdahale hayati önem taşıyor.

Kalp durması meydana geldiğinde, ambulans ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen sürede Temel Yaşam Desteği (TYD) kapsamında uygulanan kalp masajı (göğüs basısı) ve OED cihazlarının kullanımı, hayatta kalma şansını belirleyen en kritik faktörler arasında bulunuyor.

Bilimsel veriler, kalp masajına hızla başlanması ve OED cihazının uygulanmasıyla hayatta kalma oranlarının anlamlı düzeyde arttığını gösteriyor.

Taşınabilir yapısıyla öne çıkan OED cihazları, kalp ritmini analiz ederek gerektiğinde elektroşok uygulayabiliyor ve ritmin yeniden düzenlenmesini sağlayabiliyor.

Eğitimli sağlık personelinin yanı sıra vatandaşların da kolayca kullanabilmesi için sesli, görsel yönlendirmeler sunan OED cihazları, bu özellikleriyle güvenli ve etkili bir müdahale aracı niteliği taşıyor.

Otomatik şok cihazlarının kullanımına yönelik kademeli uygulama takvimi oluşturuldu

Sağlık Bakanlığınca, ani kalp durması vakalarında erken ve etkili müdahalenin sağlanması, ölüm ve kalıcı sakatlık riskinin azaltılması ile OED cihazlarının toplum genelinde güvenli ve etkin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan "Taşınabilir Otomatik Şok Cihazı (OED) Yönetmeliği", 1 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

Yönetmelikle cihazların teknik standartları, halka açık alanlarda bulundurulması, konumlandırılması ve yerleşiminin yanı sıra bakım, kontrol, kayıt ve takip süreçlerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

Yönetmeliğe göre, 2026, 2027 ve 2028 yıllarını kapsayan kademeli uygulama takvimi oluşturularak farklı büyüklükteki kurum, kuruluş ve halka açık alanlarda OED cihazı bulundurma zorunluluğunun aşamalı olarak hayata geçirilmesi öngörüldü.

Düzenlemeyle OED cihazlarının ülke genelinde belirlenen standartlar çerçevesinde yaygınlaştırılmasına yönelik yasal altyapı oluşturularak uygulama süreci başlatılırken, uluslararası standartlarla uyumlu, sürdürülebilir ve erişilebilir bir kullanım sistemi de hedefler arasında yer aldı.

Bu doğrultuda cihazların meydanlar, parklar ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu halka açık alanlarda konumlandırılmasıyla, ani kalp durması vakalarında profesyonel sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar erken müdahale imkanının artırılması amaçlanıyor.

Türkiye genelinde halihazırda elektronik takip sistemine kayıtlı yaklaşık 3 bin OED cihazı bulunuyor. Yönetmelikte belirtilen alanlarda konumlandırılan cihazların takibi elektronik sistem üzerinden gerçekleştiriliyor.

Otel, öğrenci yurdu ve iş yerlerinde OED cihazları bulundurulacak

Yönetmelik kapsamında belirlenen kademeli uygulama takvimine göre, 2027 sonuna kadar 100 ve üzeri yatak kapasitesine sahip oteller ile en az 100 kişi kapasiteli öğrenci yurtlarında OED cihazı bulundurulması zorunlu olacak.

En az 200 çalışanı bulunan iş yerleri ile 10 bin metrekare ve üzerindeki merkezi büyük ibadethaneler de bu kapsamda yer alacak.

Ayrıca 5 bin metrekarenin üzerindeki havuz ve halı saha gibi spor alanları ile bin koltuğun üzerindeki stadyumlarda da OED cihazlarının bulundurulması gerekecek.

Kademeli uygulama takviminin devamında ise 2028'in sonuna kadar benzin istasyonları ile en az 100 çalışanı bulunan iş yerlerinde de OED cihazı bulundurma zorunluluğu hayata geçirilecek.

Öte yandan, ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen OED cihazları, uluslararası pazarda da yaygınlaşarak 26 ülkeye ihraç edildi.