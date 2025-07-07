Otel Yangını Duruşması: Acı ve Sorumluluk - Son Dakika
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Otel Yangını Duruşması: Acı ve Sorumluluk

07.07.2025 17:14
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Selami Altınok, otel faciasının Türkiye için çok acı olduğunu belirtti, rapor hazırlığına başladıklarını açıkladı.

SELAMİ ALTINOK: TÜRKİYE İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ACI BİR OLAYDI

78 kişinin hayatını kaybettiği otel faciasının duruşmasına katılan TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, duruşmaya verilen arada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Selami Altınok, otel faciasının Türkiye için çok acı bir olay olduğunu ifade ederek, "Biz komisyon olarak toplantılarımızı tamamladık. 4 ay boyunca yoğun bir şekilde 22 üyemizle beraber dinledik ve değerlendirmeleri aldık. Kurumlardan, sivil toplum kuruluşlarından ve farklı kesimlerden sayısı bayağı fazla olan insanı dinledik. 20'nin üzerinde toplantı yaptık. Şimdi komisyon olarak biz, bu yangın faciasıyla alakalı raporumuzu hazırlamaya başladık. Mümkün olduğu en kısa sürede de raporumuzu tamamlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na ve ilgili makamlara tebliğ edeceğiz. Tabii araştırma komisyonu bir yargı merci değil. Biz durum tespit ve bundan sonra bir daha bu gibi acı olaylarının yaşanmaması için neler yapılabilir çalışmalarını yaptık. Raporumuz ortaya çıktığında da eminim sizler de gördüğünüzde gelecekte bu gibi acı olaylar yaşanmaması için alınması lazım gelen önlemlerin boyutunu sizler de görmüş olacaksınız. Ayrıca tabii bugün burada acılı ailelerimiz var. Onların avukatları diğer sanık avukatları bunun için, Türkiye için gerçekten çok acı bir olaydı" dedi.

ALİ İHSAN YAVUZ: MADDİ GERÇEK ORTAYA ÇIKSIN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise çok büyük acıların yaşandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Gerçekten çok önemli dosyalardan birisi için bugün biz de duruşma salonunda yerimizi aldık. Duruşma başlamadan 1 saat önce komisyon başkanı ve diğer milletvekili arkadaşlarımızla birlikte gelerek gerçekten o geceyi hepimiz çok canlı bir şekilde, net bir şekilde hatırlıyoruz. Komisyon başkanımızın da dediği gibi 78 can kaybımız var orada. 133 yaralımız var. Ama onun arkasında çok büyük acılar da var. Çok büyük dramatik tablolar, sahneler de var. İşte onların bir tanesine örnek olsun diye ben de telaffuz edeyim. Az önce izlerken muhtemelen siz de müşahede ettiniz. Duruşma başlamadan önce söz alan Yüksel Gültekin adında bir abimiz, 60 yaşlarında. Yani düşünebiliyor musunuz, bir aileden toplam 8 kişi. Yani sayıya baktığınızda bile yürek dayanmıyor. Ama onların her birinin hem hayata dair enteresan hikayeleri hem o geceye dair hikayeler var. Ama diğer her birine ilişkin telefon görüşmeleri, sosyal medya paylaşımları, WhatsApp vesaire baktığınızda gerçekten hepimizin içi acıyor hala hatırladığımızda. Adeta yanıyoruz biz de. Gönlümüz yanıyor. Ruhumuz hakikaten hırpalanıyor bir anlamda. İşte böyle bir davayı takip etmek üzere biz de geldik. Bu davanın en önemli yanı, yani niye bu dava var? Maddi gerçek ortaya çıksın diye var. İşte onun için bu düzen kuruldu. Onun için herkes burada. Onun için mahkeme heyeti yargılamaya devam ediyor ve gerçekten sadece sanık veya müşteki avukatları değil yani birçok barodan birçok şehirden gelen avukat arkadaşlarımız var. Ha keza başka yine hayatın içinden birçok kesimden birçok aktör var. Dolayısıyla hep birlikte bu işlerin takipçisi olmak durumunda buna bir nişane gösterge olsun diye buradayız hepimiz. O maddi gerçek ortaya çıksın. Kim suçluysa, ne kadar etkisi varsa bu işte dahli varsa, ihmali varsa onlar ortaya çıksın. ve herkes bunun sonucuna da katlansın. Mahkeme yargılasın ve gerçek durum ortaya çıksın. Komisyonun kurulmasının amacı bizim bu konudaki belki daha titiz bir şekilde bu işleri takip etmemizin amacı hem bu işleri takip etmek hem de bu ve benzeri türden olaylar Türkiye'de bir daha yaşanmasın diye de ne türden önlem alınır, neler yapılabilir? İşte komisyon da onun için çalıştı günlerce ve şimdi rapora bağlamaya çalışıyor. Bu anlamda bu ve benzeri meselelerin takibini yapmaya devam edeceğiz."

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU

Kaynak: DHA

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