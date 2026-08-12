Otelde Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti
İzmir'de bir otelin banyosunda elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki Batuhan Görer hastanede öldü.
İzmir'in Konak ilçesinde kaldığı otelin banyosunda hareketsiz halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alsancak Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Batuhan Görer'e (27) ulaşamayan görevliler durumu polise bildirdi.
Banyoda hareketsiz halde bulunan Görer, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Görer'in banyodaki şofbenden elektrik akımına kapıldığı iddia edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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