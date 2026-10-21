Otizm hastası 6 yaşındaki kız çocuğu Kilis Elbeyli\'de jandarma ekiplerince bulundu

Otizm hastası 6 yaşındaki kız çocuğu Kilis Elbeyli'de jandarma ekiplerince bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis Elbeyli'ye bağlı Selmincik köyünde yaşayan otizm hastası 6 yaşındaki kız çocuğu, kaybolduktan sonra jandarmanın drone destekli aramasıyla köye yakın bölgede bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk ailesine teslim edildi.
KİLİS'in Elbeyli ilçesinde kaybolan E.C.U. (6) adlı kız çocuğu, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
İlçeye bağlı Selmincik köyünce yaşayan E.C.U.'nun kaybolduğunu fark eden yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede drone destekli arama çalışması başlatan ekipler otizm hastası E.C.U.'yu köye yakın bir bölgede buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen küçük kız ailesine teslim edildi.
Kaynak: DHA
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