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Otizmli Çocuk Hayatını Kaybetti

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CHP’li Aylin Nazlıaka, otizmli Abdülkerim’in Engelizm Yaşam Merkezi'ndeki ihmaller nedeniyle öldüğünü belirtti.

04.05.2025 15:57
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Haber: Metin NİŞANCIK

(SAKARYA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Fatma-Hamit Atay Engelsiz Yaşam Merkezi'nde otizmli Abdülkerim Musti'nin yaşamını yitirmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Burası ona yuva değil, mezar oldu" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın basın açıklamasına CHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş ve CHP Adapazarı İlçe Başkanı Sabri Anıl Özkan da katıldı.

İddialara göre yüzde 88 otizmli olan Musti, kurumda karşılaştığı ilgisizlik ve hijyen eksikliği nedeniyle zatürreye yakalandı. Ailesi, oğullarının durumunu ancak hastaneye kaldırıldığında öğrenebildi. Nazlıaka, yaşananları "zincirleme ihmal" olarak tanımlarken, "Bu ihmalin bedelini bir evlat daha hayatıyla ödedi" dedi.

"Otizmi görmezden gelmeyin"

Otizmin toplumsal bir gerçeklik olduğunun altını çizen Nazlıaka, Türkiye'de resmi verilerin açıklanmamasını eleştirerek, "Bu karanlıkta çocuklarımızı kaybediyoruz" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı politika üretmemekle suçlayan Nazlıaka, otizmli bireylerin ve ailelerinin sahipsiz bırakıldığını belirtti.

Nazlıaka, Arifiye'deki olayın ilk olmadığını hatırlatarak, geçtiğimiz ay Niğde'de de bir bakım merkezinde kalan epilepsi hastası çocuğun ihmaller sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı. Söz konusu merkezde çocuklara kötü muamelede bulunulduğunu ve işkencenin tespit edildiğini söyleyen Nazlıaka, bazı sanıkların ceza aldığını ancak asıl sorumluların hala hesap vermediğini belirtti.

"Kaç çocuk daha ölmeli?"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a seslenen Nazlıaka, "Personel yetersizliği ve eğitim eksikliği neden giderilmiyor'Denetimler hangi sıklıkla, nasıl yapılıyor? Niğde'de bakanlık mama sandalyesi bile almadı. Bu mudur sosyal devlet anlayışı? Daha kaç çocuğumuzun hayatının kaybetmesi gerekiyor? diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Aylin Nazlıaka, Politika, Sakarya, Sağlık, Güncel, Çocuk, Son Dakika

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