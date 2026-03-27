Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi
Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi
27.03.2026 20:26
Adıyaman'da kaybolan 8 yaşındaki otizmli çocuk için arama çalışmaları havanın kararması nedeniyle durduruldu.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde haber alınamayan otizmli çocuğu arama çalışmalarına ara verildi.

Malatya'dan Çelikhan ilçesine bağlı Doğanlı köyündeki yakınlarının yanına ailesiyle misafirliğe gelen 8 yaşındaki otizmli Fırat Can Temel, dün evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Evin yakınındaki dere yatağında jandarma, UMKE, AFAD, polis dalgıç ekipleri ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çok sayıda ekibin katıldığı arama kurtarma çalışması dere yatağı ile sulak alanlarda sürüyor.

Çalışmalarda iz takip köpeği ile dron da kullanılıyor.

Çocuğun amcası Mehmet Hüseyin Temel, gazetecilere, ekiplerin sahada çalışma yaptıklarını ve bir an önce yeğenin bulunması için dua ettiklerini söyledi.

Arama çalışmaları, Kotur Çayı'ndaki HES bölgesinde yoğunlaştı. Bu kapsamda baraj kapakları açılarak su seviyesi düşürüldü.

Bölgede ikamet eden bazı vatandaşların gönüllü destek olduğu arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Adıyaman, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Otizmli Çocuk İçin Arama Çalışmalarına Ara Verildi - Son Dakika
