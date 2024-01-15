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Otizmli çocuk müzikte yeteneğini keşfetti - Son Dakika
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Otizmli çocuk müzikte yeteneğini keşfetti

Zonguldak'ta yaşayan 12 yaşındaki otizmli Kayra Şükrü Özelli, müzikteki yeteneği sayesinde kısa sürede piyano çalmayı öğrendi. Kayra'nın müzik kulağı çok az insanda olduğunu söyleyen öğretmeni, onun müzikle ilgilenmesinin gülümsemesini her şeye bedel olduğunu belirtti. Müzik eğitmeni ise Kayra'nın doğuştan gelen yeteneği ve melodik konuşmasıyla müziğin onun için her şey olduğunu vurguladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü de otizmli çocuklara daha fazla yönelip eğitim almalarını sağlayacaklarını ve sosyal yaşamın içerisinde yer almalarını destekleyeceklerini ifade etti.

Otizmli çocuk müzikte yeteneğini keşfetti
15.01.2024 - 13:10,
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Zonguldak'ta yaşayan 12 yaşındaki otizmli Kayra Şükrü Özelli, sınıf öğretmenlerinin yeteneğini keşfetmesiyle yöneldiği müzikte hassas kulağı sayesinde kısa sürede piyano çalmaya başladı.

Konuşma güçlüğü çeken ve yapılan tetkikler sonucu 4,5 yaşındayken atipik otizm teşhisi konan Kayra'nın anne ve babası Semiha ve Murat Özelli, çocuklarını hayata hazırlamak, sosyalleşmesini ve gelişimini sağlamak için çabalıyor.

Okuma yazmayı, matematiği öğrenen ve vaktinin önemli kısmını dayısının hediye ettiği orgla ilgilenerek geçiren Kayra'nın sınıf öğretmenleri, müziğe yatkınlığını fark edince öğrencilerini Gençlik Merkezi'nde müzik öğretmenliği yapan Nalan Kalyoncu'ya yönlendirdi.

Yayla Ortaokulu 6. sınıf kaynaştırma öğrencisi Kayra'nın notaları bilmeden duyduğunu çalabildiği anlaşıldı ve öğretmeni eşliğinde kısa sürede piyano çalmayı öğrendi.

"Meslek haline gelmesini çok isterim"

Anne Özelli, AA muhabirine, Kayra'yı önce kulağı duymadığı daha sonra da konuşmada geciktiğini düşünerek doktora götürdüklerini, zorlu süreçlerin ardından atipik otizm teşhisi konulduğunu anlattı.

Kaynaştırma öğrencisi çocuğunun müziğe ilgisinin anlaşıldığını, Nalan öğretmenin de Kayra'nın müzik kulağının çok az insanda olduğunu söylediğini aktaran Özelli, "Meslek haline gelmesini çok isterim. Müzikle ilgilendiğinde gülümsemesi benim için her şeye bedel. Çok mutlu şekilde geliyoruz. Kayra'nın akademik anlamda çok başarılı olmasından ziyade duyduğu keyfi, buraya gelmesindeki isteği hiçbir şeye değişilmez. Müzik onun için çok farklı. Gülümsemesi, mırıldanması, hocanın yanına gelirken adımlarını hızlı atması benim için her şeyden daha önemli." diye konuştu.

"Sosyalleşecek, konuşacak, herkes onu tanıyacak"

Müzik eğitmeni Nalan Kalyoncu da öğretmen arkadaşının Kayra'nın müzik yeteneğinden kendisine bahsettiğini ve kısa sürede bir araya geldiklerini aktardı.

Kayra ile çok iyi anlaştıklarını ve piyano çalmaya başladıklarını anlatan Kalyoncu, "Kayra'ya ses sorunca baktım notaları söylüyor. Kayra'da absolut kulak (mutlak kulak) olduğunu fark ettim. Daha sonra çalışmalarımıza devam ettik." dedi.

Bunun doğuştan gelen yetenek olduğunu, Kayra'nın konuşmasının da melodiyi andırdığını dile getiren Kalyoncu, "Nasılsın diye sorduğunuzda, 'İyiyim' diye şarkı söyler gibi, melodi şeklinde konuşuyor. Müzik, Kayra'nın her şeyi. Kayra'nın çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Müzik hayatında olduğu sürece bu kulak onun için kolaylık. Bu, her müzisyende olmayan bir şey. O yüzden iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Sosyalleşecek, konuşacak, herkes onu tanıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kalyoncu, Kayra ile kısa süredir çalıştıklarına dikkati çekerek, "Bir melodiyi bir kere çalmam Kayra için yetiyor. Parmak numaralarını, yerlerini bilemediği için sadece ona yol gösteriyorum. Aslında o bana daha çok yardımcı oluyor. Yanlış çaldığımda yüzüme bakıyor. Kayra'ya ilk başta tek ses sormuştum. 'Gözlerime bak' demiştim, notaların adlarını direkt söylemişti. Sonra bunu iki ses, üç sese çoğalttık." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Kayra gibi çocuklara daha fazla yönelip eğitim almalarını sağlayacaklarını ve onların da sosyal yaşamın içerisinde olduklarını göstereceklerini söyledi.

Kaynak: AA
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Zonguldak, Gençlik, Otizm, Müzik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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