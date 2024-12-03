Otizmli Esmanur'un Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Otizmli Esmanur'un Başarı Hikayesi

Otizmli Esmanur\'un Başarı Hikayesi

İzmir'de otizm tanısı alan 9 yaşındaki Esmanur Yeşilkayalı, ailesi ve öğretmenleri sayesinde okuma ve yazma becerisi kazandı. Esmanur'un hikayesi, otizmli çocukları olan ailelere ilham verdi.

03.12.2024 14:14  Güncelleme: 14:33
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İZMİR'de 4 yaşında otizm tanısı alan, göz teması dahi kuramayan Esmanur Yeşilkayalı (9), ailesinin ve öğretmenlerinin desteği ile okuma ve yazma becerisi kazandı. Özel eğitim sayesinde engelleri aşan Esmanur'un hikayesi, otizmli çocukları bulunan ailelere de ilham oldu.

İzmir'de yaşayan Hilal-Çağlar Yeşilkayalı çiftinin çocukları Esmanur Yeşilkayalı'ya 4 yaşında otizm tanısı konuldu. Yaşıtlarına göre gelişim süreçlerini geç tamamlayan, göz teması dahi kuramayan ve konuşamadığı için kendini ifade edemeyen Yeşilkayalı, Balçova 80'inci Yıl Orhangazi İlkokulu özel eğitim sınıfında eğitim görmeye başladı. İlk olarak iletişim kurmayı öğrenen 3'üncü sınıf öğrencisi Yeşilkayalı daha sonra ses eğitimi aldı. Hece kavrama yöntemi ile okumaya başlayan Esmanur, ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle yazma becerisi kazandı.

'ŞU AN DUYDUĞU SESLERİ YAZABİLİYOR'

İlk 2 yıl Esmanur'un öğretmenliğini yaptığını ifade eden Özel Eğitim Öğretmeni Serdal Birvar, "Otizm tanısı olduğu için yoğun takıntıları olan ve hala bu takıntılarından kopamayan bir öğrencimiz. İlk geldiğinde bu duyguları daha yoğundu. Sesli harfleri öğrenip, öğrenemeyeceğini test ettik. Öğrenip, belleğinde tuttuğunu gördük. Okuma çalışmaları kapsamında Esmanur'un belirli heceleri ve sesleri belleğinde tuttuğunu ve sorduğumuzda bize geri dönüşü yaptığını gördük. Esmanur, şu an duyduğu sesleri yazabiliyor. Nesnelerin altına isimlerini yazabiliyor. Bu da onun hayata tutunup, yer edinmesini sağlamak için bizim temel edindiğimiz okuma yazmanın bir ayağıydı. Şu an Esmanur'un duygu ve düşüncelerini sözel olarak herhangi bir metne bağlı kalmadan ifade edebilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz" dedi.

'BÜTÜN VELİLERİMİZ İÇİN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ'

Esmanur Yeşilkayalı'nın eğitimini sürdüren Özel Eğitim Öğretmeni Gönül Kaya ise "Esmanur'un dokunma davranışı yoktu. Şimdi temas halinde. Gözüme bakarak, dokunarak derse giriyor. Verdiğim bütün heceleri okuyor. Ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle bunu daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Otizmli çocuklara ne kadar emek verilirse, gelişimlerinin o kadar ileri taşınacağına inanıyorum. Çocuğun başarı ölçüsü, sevgi hissettikçe artar. Esmanur da bunun büyük bir göstergesi. Esmanur'un başarısı diğer bütün özel öğrencilerimize katkı sağlayacaktır. Bütün velilerimiz için bir başarı öyküsü" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Eğitim, Sağlık, Güncel, Otizm, Otizm, İzmir, Son Dakika

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