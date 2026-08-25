Otizmli Genç YKS Başarısıyla Üniversiteyi Kazandı - Son Dakika
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Otizmli Genç YKS Başarısıyla Üniversiteyi Kazandı

Otizmli Genç YKS Başarısıyla Üniversiteyi Kazandı
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Deniz Zekai, otizmle mücadelesinin ardından üniversiteyi kazanarak hayallerine bir adım daha yaklaştı.

ERZURUM'da 3,5 yaşındayken otizm tanısı konulan Deniz Zekai Yaylalı (19), evde çalışarak girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarıya imza atarak Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü kazandı. Sadece bir dönem özel matematik dersi aldığını belirten Zekai Yaylalı, "DNA ve laboratuvar alanında kendimi göstermek ve araştırmalar yapmak istiyorum" dedi.

Erzurum'da yaşayan Yaylalı ailesinin 2 çocuğunda küçüğü Deniz Zekai, gelişimindeki farklılık sebebiyle annesi tarafından yakın takibe alındı. Arzu Yaylalı, oğlunun seslere tepki verdiğini ancak sesin geldiği yöne dönmediğini fark etti. Yaylalı, bir gece televizyonda izlediği belgeselle oğlunun otizmli olabileceğini düşündü. Belgeselde anlatılanların oğlunun davranışlarıyla örtüştüğünü fark eden Yaylalı, sabah Zekai'yi hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerde 3,5 yaşındaki Zekai'ye otizm tanısı konuldu.

'BİR GÜN ANNE DEMESİNİ DUYMAK İÇİN CAN VERİRDİM'

Tanının ardından oğlunun eğitimi ve gelişimi için yoğun çaba gösteren Arzu Yaylalı, şunları söyledi:

"Zekai'nin gelişimini ay ay takip ediyordum. Sesleri çıkarması gerekiyordu. 2 harfli kelimeleri söylemesi gerekiyordu. Su, anne gibi. Zekai'de bir şey yoktu, Ben bunları kafaya takıyordum. Doktora götürüyordum, soruyorlardı; 'Neyi var çocuğun?' 'Benim çocuğum konuşmuyor' diyordum. 'Erkek çocuklarında geç konuşma olabiliyor. Çocuğunda bir şey yok' diyorlardı. Zekai'de farklılıklar hissediyordum ama ne olduğunu anlayamıyordum. Bir gece saat 3'te televizyon izlerken bir belgesel karşıma çıktı. Bir anne çocuğunun otizmli olduğunu anlatıyordu. Öyle şeyler söylüyordu ki Zekai'yi anlatıyor. Sabah Zekai'yi hastaneye götürdüm. Doktor Zekai'yi gözleme aldı. 5 dakika süren gözlemenin ardından bariz bir şekilde otizm tanısını koydular. Ben ondan sonra bunun çözümünü araştırmaya başladım. Tanısı konulduğunda Zekai 3,5 yaşındaydı. Ardından Zekai'nin tedavi ve eğitim süreci başladı. Zekai 3,5-4 yaşına kadar konuşmadı. Bir anne kelimesini duymak için can verirdim. Keşke çocuğumdan bir anne dediğini duysam derdim. Çok dua ederdim gece gündüz. Zekai konuşmaya başladı. Bir zaman konuşmasını beklerken sonrasında 'Zekai sus artık çok konuşuyorsun' derdim. Zekai öğrendikçe anlatıyor. Araştırıp öğrendikçe anlatıyor."

'ONU HAYATA KAZANDIRDIM'

Oğlunun yalnızca eğitimine değil, sosyal hayatına da önem verdiğini söyleyen Yaylalı, "Zekai'ye çok emek verdim. Çoğu anne gibi kaderine mahkum etmedim. Dört duvar arasına kapatmadım. Çocuğumla birlikte sosyalleştik, gezdik. Çok zordu. Allah bilir çok zorlandım. Onu hayata kazandırdım. En çok istediğim zaten oydu. Ben öldükten sonra 'Çocuğumun hali ne olacak?' demeyeyim, ayaklarının üstünde durabilsin diye çabaladım ve başardık. Verdiğim emeğin karşılığını almaya başladım" diye konuştu

SADECE MATEMATİK DERSİ ALDI

Bu yıl üniversite sınavına giren Deniz Zekai Yaylalı, Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü kazandı. Sınava hazırlanırken dershaneye gitmediğini belirten Yaylalı, yalnızca matematikten özel ders aldığını, diğer derslerde ise kendi çalışma yöntemlerini uyguladığını söyledi. Araştırmayı çok sevdiğini ifade eden Zekai, bu bölümü tercih etme nedenini, "DNA ve laboratuvar alanında kendimi göstermek ve araştırmalar yapmak istiyorum" sözleriyle anlattı.

MİMARLIĞA DA İLGİ DUYUYOR

Mimarlığa da ilgi duyan Deniz Zekai Yaylalı, yaşadığı şehrin estetik açıdan güzel olmasını istediğini söyledi. Erzurum'da kendi tasarımlarını ortaya koymak istediğini belirten Yaylalı, Atatürk Üniversitesi karşısındaki parkta bulunan çeşmeye de kendi tasarım anlayışıyla bir uygulama yaptığını söyledi.

SPORLA DA İLGİLENİYOR

Yüzme ve kayakla da ilgilenen Deniz Zekai Yaylalı, kayak eğitimi aldığını belirtti. Şiirle de ilgilenen Yaylalı, annesinin kendisini yeni nesil gençler gibi giydirmek istediğini söyledi. Giyim konusunda annesinin beklentilerinin tam tersine daha klasik bir tarzı tercih ettiğini ifade eden Yaylalı, bir dönem ileride smokin giymeyi düşündüğünü ancak daha sonra takım elbisede karar kıldığını kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Otizmli Genç YKS Başarısıyla Üniversiteyi Kazandı - Son Dakika

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