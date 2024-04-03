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Otizmli Ömer'in anons hayali Pegasus uçağında gerçek oldu

İSTANBUL - Pegasus Hava Yolları uçağında duygu dolu anlar yaşandı. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde uçakta bulunan yolculardan otizmli Ömer Doruk Akarsu, yolcu uçağında anons yaparak hayalini gerçekleştirdi. O anlar uçakta bulunan yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Pegasus Hava Yolları'nın PC2674 sefer sayılı Sabiha Gökçen- Ankara uçuşunu icra eden yolcu uçağında duygusal anlar yaşandı. Uçakta bulunan yolcular arasında bulunan otizmli Ömer Doruk Akarsu'nun hayalinin uçakta anons yapmak olduğunun öğrenilmesi üzerine kabin ekibi harekete geçti. Uçuş esnasında yolculara yapılan kısa bilgilendirmenin ardından anons hayalini gerçekleştirmesi için, interphone (uçak içi iletişim cihazı) Ömer Doruk Akarsu'ya teslim edilirken o anlar uçakta bulunan başka bir yolcunu cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Hayalimi gerçekleştirdim herkese iyi uçuşlar dilerim"

Uçak içi iletişim cihazını eline alan ve anonsa başlayan Otizmli Ömer Doruk Akarsu, "Değerli misafirlerimiz ben Ömer Doruk Akarsu, İstanbul Gaziosmanpaşa Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama okulu öğrencisiyim. Benim bir hayalim vardı. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık gününde uçakta anons yapmak, hayalimi gerçekleştirdim herkese iyi uçuşlar dilerim" ifadelerini kullandı.