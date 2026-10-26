Otizmli üniversite öğrencisi Boz, takvim gelirini otizmli bireylere bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Otizmli üniversite öğrencisi Boz, takvim gelirini otizmli bireylere bağışladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da yaşayan 22 yaşındaki otizmli üniversite öğrencisi Gökhan Barış Boz, otizmli çocuklara ve ailelerine destek olmak için tematik takvim, el kitabı ve bilgilendirme videoları hazırladı. Boz, vakıf için hazırladığı takvimin gelirini otizmli bireylere bağışladı.

Konya'da yaşayan otizmli üniversite öğrencisi Gökhan Barış Boz, deneyimlerinden yola çıkarak hazırladığı eğitim materyalleri ve çalışmalarıyla kendisi gibi bireylere ve ailelerine destek olmayı hedefliyor.

Selçuk Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Boz, iki yaşında okumayı ve yazmayı öğrenip akademik başarı göstermesine rağmen sosyal iletişim kurmakta ve kalabalık ortamlarda kendini ifade etmekte zorlandı.

Oğullarının çocukluk yıllarındaki davranışlarını anlamlandırmakta zorlanan aile, bu durumun otizm spektrum bozukluğu kapsamında yer aldığını Gökhan Barış'ın üniversite eğitimi sırasında yapılan bilgilendirmeyle öğrendi.

O günden sonra Boz ile annesi, otizmli bireylerin doğru imkanlar ve destekleyici ortamlar sağlandığında neler yapabileceğine dair çalışmalar yürüttü.

Otizmli gencin ilham veren hikayesi annesi ve kendisi tarafından çeşitli platformlarda anlatıldı.

Boz, otizmli çocuklara ve ailelerine destek olmak için tematik takvim, el kitabı ve bilgilendirme videoları hazırladı.

"Otizmli herkes birbirinin aynısı değil"

Gökhan Barış Boz, AA muhabirine, otizmli bireylerin yaşadıklarını kendi deneyimlerinden yola çıkarak anlatmaya çalıştığını söyledi.

Bu kişilerin kendilerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmak istediğini vurgulayan Boz, şöyle konuştu:

"Otizmli çocuklar için farkındalık çalışmaları yapıyorum. Asıl istediğim başkalarını bilgilendirebilmek yani biraz daha insana yardımcı olabilmek, başkalarını cesaretlendirmek, benim gibi daha fazla kişinin kendini anlatabilmesini sağlamak. Bilgilendirme videoları çekiyoruz. Otizmli olduğum için yaşadıklarımı anlatarak ailelerin, konuşamayan çocuklarının neler yaşadığını anlamasını sağlamaya çalışıyorum. En azından bir fikir sahibi olsunlar diye çünkü otizmli herkes birbirinin aynısı değil."

İki yaşında okuma yazmayı öğrendiğini, konuşmaya ve yürümeye de çok erken başladığını anlatan Boz, bu nedenle çevresindekilerin ve ailesinin kendisini "mucize" olarak adlandırdıklarını dile getirdi.

Otizmli olduğunun dışarıdan çoğu zaman anlaşılmadığını belirten Boz, "Başkalarını cesaretlendirmek, yardımcı olabilmek için Asperger Sanatı adlı sosyal medya hesabımdan annemin de desteğiyle bilgilendirici içerikler paylaşıyorum." dedi.

Takvimin gelirini otizmli bireylere bağışladı

Gökhan Barış'ın Yalova'da yaşayan annesi Yasemin Boz da oğlunun hayatının Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı ile değiştiğini ifade etti.

Oğlunun vakıf için otizmli bireylerin iletişimde kullandığı ilk 50 kelimeyi resmettiğini anlatan Boz, "Gökhan'ın çizdiği kartlarla özel çocuklar eğitim alıyor. Vakıf için takvim hazırladı, gelirini otizmli bireylere bağışladı. Sadece gönüllü olarak bir farkındalık oluşsun diye yaptı. 'Sen evden çıkamazsın' denilen çocuğu benden yaklaşık 600 kilometre uzakta bir üniversiteye göndermişim. Mucize burada başlıyor. Bu toplumun bir farkındalığa ihtiyacı var, oğlumla bu farkındalığı oluşturacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
Gökhan BarışEğitimGüncelVakıfKonyaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
20 yıllık şirket de dayanamadı İstanbul’da iki iflas birden 20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden
Helin Kandemir’le yeniden bir arada Dorukhan Toköz’den aşk pozu Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği
12:14
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
10:48
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
10:47
Şişli’de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı 2 kişi gözaltına alındı
Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
10:19
Brezilya’da sandıktan “İsrail karşıtlığı“ çıktı Netanyahu’nun desteği de işe yaramadı
Brezilya'da sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 12:23:49. #.0.3#
SON DAKİKA: Otizmli üniversite öğrencisi Boz, takvim gelirini otizmli bireylere bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei