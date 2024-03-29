Otobüste infial yaratan görüntü! Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti

Starlink Haritası ile Canlı Uydu Nasıl ve Nereden İzlenir?

Elon Musk'ın SpaceX projesinin bir parçası olan Starlink, dünya yörüngesinde 5 bin 600'ü aşkın aktif uyduyla hızlı internet sağlıyor. Starlink haritası, Dünya'yı yakınlaştırılabilir ve döndürülebilir bir 3D görünümünde gösteriyor. Her bir uydu kırmızı noktalarla temsil ediliyor ve üzerlerine tıklayarak bireysel bilgilere ulaşabilirsiniz. Starlink filosu hakkında genel bilgiler de sunulan haritada yer alıyor. Bu teknoloji, amatör gözlemciler ve uzmanlar için değerli bir kaynak olarak öne çıkıyor.