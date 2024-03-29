Otobüste infial yaratan görüntü! Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti

Otobüste seyahat eden bir kadın tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilen video sosyal medyada deyim yerindeyse infial yarattı.
Arka kapı önünde durarak kadına bakan orta yaşlı bir adam, otobüsteki vatandaşlara aldırış etmeden ulu orta kendini tatmin etti.
Kendisini cep telefonuyla kayıt altına alan kadının tepki gösterdiği şahıs kendini "Ben durağı arıyordum, sen beni yanlış anladın. Ben sana bir şey yaptım mı?" sözleriyle savundu.
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