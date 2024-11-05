Otobüsten Düşen Adam 38 Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Otobüsten Düşen Adam 38 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Kayseri'de otobüsten düşen 74 yaşındaki Şükrü Özcan 38 gün sonra yaşamını yitirdi. Oğlu, ihmal iddialarında bulundu.

05.11.2024 19:49
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1) OTOBÜSÜN AÇIK KAPISINDAN DÜŞTÜKTEN 38 GÜN SONRA ÖLEN ÖZCAN'IN OĞLU: BABAMI DÜŞÜREN ŞOFÖR 25 GÜN İÇİNDE ÇALIŞTI

Kayseri'de ani fren nedeniyle dengesini kaybedip, halk otobüsünün açık kapısından düşen Şükrü Özcan'ın (74), 38 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmesi sonrası oğlu Fatih Özcan (49) konuştu. Babasının otobüsten düşerek beyin kanaması geçirdiğini anlatan Fatih Özcan, "Belediyeye, yetkililere gereken yerlere babam daha yoğun bakımdayken bildirdim. Babamın başına gelen bu olay başkasının da başına gelmesin diye söyledim. Bunun için mücadele verdim. CİMER'e ve valiliğe yazdım. Belediyenin 'Alo 153' hattını devamlı arayarak durumu söyledim. Otobüsün kapıları açıktı. Babam eğer o kapı açık olmasaydı otobüsten düşmezdi ve hayatını kaybetmezdi. İhmali söyledim ama bir türlü cevap alamadım. Elimde yazışma ve belgelerim var. Hepsi duruyor" dedi.

'ALT KADEMEDEKİLER BAŞKANA HABER VERMEMİŞ'

Babasının cenazesine Büyükşehir Belediye Başkanının da katıldığını söyleyen Özcan, "Belediye Başkanımız ile cenazede konuşma yaptık. 'Başkanım sizden randevu istedim, özel kaleminizi aradım. Bana randevu vermediler' dedim. Özel kalemi başkana hiçbir türlü haber vermedi. Başkan şaşırdı. 'Benim haberim yok, nasıl haberim olmaz benim' dedi. Başkan olaya bile vakıf değil. Çünkü alt kademedekiler olayı büyütmeden kendi kafalarınca kapatmışlar. Benim babam vefat ettikten sonra birtakım hareketlere geçtiler. İnsanın canı her şeyden önce gelir ama yeteneksiz otobüs şoförleri, işin ehli olmayan insanlar işin başında olduğu müddetçe bu kazalar devam edecek. Ben söyledim, uyardım, uyardığım halde bir de azarlandım" ifadelerini kullandı.

'AYNI OTOBÜSE YİNE BİNDİM'

Babası yaşamını yitirdikten sonra aynı otobüse bindiğini ve otobüsün yine kapıları açık seyir halinde olduğunu da iddia eden Fatih Özcan, "İşin garip noktası ben şoförler tarafından azarlanmış bir insanım. Bunu da defalarca söyledim. 'Gereğini yapacağız, gereğini yaptık' dediler. İşin acı tarafı da gereğini yaptık dedikleri şoförünün otobüsüne tekrar bindim, bilet bastım. Yani aynı şoför, babamı düşüren şoför 25 gün içinde çalıştı. Yani nasıl olabiliyor? Bu kadar insanların kaygısız olmalarını hazmedemiyorum. Ön kapı açık. Sürekli açık tutuyorlar. Defalarca uyardığımız halde bir de azarlanıyoruz" dedi.

Fatih Özcan, konunun yargıya taşındığını belirterek, haklarını arayacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA

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