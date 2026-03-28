Otomobil Dereye Düştü, Yolcular Yüzerek Kurtuldu

Antalya'nın Serik ilçesinde dereye düşen otomobildeki 3 kişi yüzerek kıyıya çıktı.
Boğazkent Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu balıkçı barınağında Acısu Deresi'ne düştü.
Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Suya batan otomobilin içindeki 3 kişi yüzerek kıyıya çıktı.
Aracın dereden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
