Otomobil feyezan kanalına düştü!

HATAY'ın İskenderun ilçesinde feyezan kanalına uçan otomobilin sürücüsü kadın ile bebeği, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, demir korkulukları yıkıp feyezan kanalına uçtu. Kazayı gören çevredekiler ve esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirip, kanala merdiven indirerek yardıma koştu. Vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan sürücü anne ve bebeği, gelen sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.