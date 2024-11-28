Otomobil Hırsızlarına Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Otomobil Hırsızlarına Tutuklama

Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

28.11.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Eyyübiye ve Siverek ilçelerinde meydana gelen otomobil hırsızlığı suçlarının faillerinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu iki olayı da aynı 3 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli Eyyübiye ilçesinde diğer şüpheli ise başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak Adana'ya kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Hırsızlık, Eyyübiye, Otomobil, Güvenlik, Siverek, 3-sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil Hırsızlarına Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var?
11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
17:58 Savcı Yavuz Engin’den ’Yenidoğan’ çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt
17:52 Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
17:41 Vollkan Demirel’den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk’a bomba cevap Vollkan Demirel'den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk'a bomba cevap
17:38 2017’de çalınmıştı Bin 600 yıllık mezar steli Ankara’da bulundu 2017'de çalınmıştı! Bin 600 yıllık mezar steli Ankara'da bulundu
17:26 Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 13:10:33. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobil Hırsızlarına Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.