Otomobil Hırsızlarına Tutuklama

Şanlıurfa'da otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Eyyübiye ve Siverek ilçelerinde meydana gelen otomobil hırsızlığı suçlarının faillerinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu iki olayı da aynı 3 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi.
Ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli Eyyübiye ilçesinde diğer şüpheli ise başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak Adana'ya kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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