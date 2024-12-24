Otomobil Hırsızlığı: 1 Şüpheli Yakalandı

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Beylikdüzü'nde otomobil çalınmasına ilişkin 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince, 17 Aralık'ta E.E'ye ait otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli O.K'yi gözaltına aldı.

Diğer şüpheli S.T'nin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden S.T'nin 60, O.K'nin ise 6 suç kaydı bulunduğu belirlendi.