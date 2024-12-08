Otomobil ile Keşif Yapıp Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

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AVCILAR'da otomobille tekel bayinin önünde keşif yapan ve daha sonra ateş açan şüpheli güvenlik kameraları incelenerek yakalandı.

Olay, 24 Kasım Pazar günü saat 22.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-202 Sokak'ta meydana geldi. Otomobille tekel bayinin önüne gelerek bir süre keşif yapan şüpheli, tabancayla iş yerine peş peşe ateş açtı. Saldırganın kaçtığı olayla ilgili Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri çalışma başlattı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda 33 ayrı güvenlik kamerasını inceleyen polis, otomobilin plakasını ve şüphelinin kaçış güzergahını tespit etti. Kimlik bilgileri ve ev adresi belirlenen şüpheli Çağlar Güyük (23) yapılan operasyonla yakalanırken 9 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin soruşturması devam ederken saldırının neden gerçekleştirildiği hakkında bilgi verilmedi.