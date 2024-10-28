Otomobilde Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Otomobile giren kediyi tamircide çıkardılar
KARABÜK - Karabük'te otomobile giren yavru kedi mahsur kaldığı yerden oto tamirci tarafından kurtarıldı.
5000 Evler 75. Yıl Mahallesinde Kaan Erdoğan, aracına bindiği sırada kesi geldiğini fark etti. Kediyi bulunduğu alandan çıkaramayan Erdoğan soluğu oto tamircisinde aldı. Yarım saatlik çalışmanın ardından motorun karter muhafaza sacının sökülmesiyle yavru kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
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