Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nun Bozukkale kavşağı mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazada, 67 yaşındaki Hayrettin Tuna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ise hafif yaralı olarak gözaltına alındı ve tedavi için hastaneye sevk edildi.

26.04.2024 14:29  Güncelleme: 14:31
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Bozukkale kavşağı mevkisinde B.A. (24) yönetimindeki 52 AAJ 808 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hayrettin Tuna'ya çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki çocuk babası 67 yaşındaki Tuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tuna'nın ilçe merkezinde alışveriş yaptıktan sonra dolmuşa bindiği, araçtan inerek evinin bulunduğu noktaya geçmek isterken kazanın meydana geldiği belirtildi.

Gözaltına alınan hafif yaralı sürücü ise tedavisi için Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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