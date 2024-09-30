Başakşehir'de bir sürücü, yol verme tartışmasında motosikletten inen 2 kişiyi, otomobiliyle çarparak yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi'nde seyreden otomobil sürücüsü ile aynı motosikletteki 2 kişi arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine motosikletten inen 2 kişi, otomobilin önünde durmaya başladı.
Otomobilin sürücüsü gaza basıp, 2 kişiye çarptı.
Yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Otomobille Motosiklete Çarpma - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?