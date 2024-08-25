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1) OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI; EVLİ ÇİFT ÖLDÜ, 2'Sİ ÇOCUK 4 YARALI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında iki otomobilin çarpıştığı kazada Kamil Çetin (80) ile eşi Hacer Çetin (75) hayatını kaybetti, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Sandıklı ilçesi Susuz Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ogün Uzunkaya (38) yönetimindeki 34 KM 6419 plakalı otomobil ile Kamil Çetin'in kullandığı 03 LR 678 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçta sıkışan Kamil Çetin ve eşi Hacer Çetin ile diğer otomobilin sürücüsü Ogün Uzunkaya ve yanındaki A.R.U (37), N.A.U (7) ve A.A.U.(1) yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, hastaneye götürüldü. Kamil ve Hacer Çetin çifti, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Ogün Uzunkaya, tedavisi sonrası ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.