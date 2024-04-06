Otoyolda bayram hareketliliği
DÜZCE - Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, Anadolu otoyolunda yoğunluk oluşturuyor.
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde bayram yoğunluğu arttı. Ramazan Bayramını memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde yoğunluk oluşurken, İstanbul istikametine ise az sayıda aracın geçtiği görüldü. Yer yer maddi hasarlı kazalar sebebi ile sıkışan trafik, ekiplerin hızlı müdahalesi ile normal seyrine döndürülürken, Bölge trafik ekipleri sürücülerin dikkatli olmalarını istiyor.
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda mavi-lacivertliler, pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın kritik olduğunu belirterek Sakaryaspor'u tebrik etti. Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, taraftarlarına destek çağrısında bulundu ve üst lige çıkmak istediklerini söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor'u 2-0 mağlup eden Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, üst lige çıkmak için tek final oynamak istediklerini belirtti. Boluspor cephesinde ise Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, önlerindeki 5 maça odaklandıklarını ve play-off barajında kalmak için mücadele edeceklerini söyledi.
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da, ramazan akşamları etkinlikleri dolayısıyla dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar, tarihi sokaklarda gezdi. Kazdağlıoğlu Meydanı'nda başlayan etkinlikte dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar, omuzlarına aldıkları tulumba ile Tarihi Çarşı'nın sokaklarında tur attı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken etkinlik, Han Arkası'nda sona erdi. Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökcü, etkinliğin ardından gazetecilere, ilk tulumbanın 1859'da hediye edildiğini ve böylelikle ilçede itfaiye teşkilatının kurulduğunu söyledi. Gösteriye vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Gökcü, 'Biz tarihi bir şehirde yaşıyoruz. Bu konakları yangınlara karşı korumakla görevliyiz. Böyle tarihi bir ilçede görev yapmak hepimiz için onur ve gurur verici.' dedi.
Kayseri'de Yahyalı Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, şüpheli bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda, şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada 102 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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