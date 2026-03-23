Otoyolda Kaza: 4 Yaralı

ANADOLU Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kamyonete arkadan çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi 4'üncü viyadük üzerinde meydana geldi. Ankara yönüne giden H.Y. yönetimindeki 10 AIE 061 plakalı otomobil, A.S.'nin kullandığı 34 RTY 20 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?