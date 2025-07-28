Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bozayının saldırısı sonucu yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
İlçenin Güneykonak köyünde yaşayan Onur Z. Munzur Çayı kıyısında gezinti yaparken ayı saldırısına uğradı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Onur Z, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kolunda kırık oluşan Onur Z'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ovacık'ta Ayı Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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