Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali'nde Yerel Değerlere Vurgu

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(İZMİR)- Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali'nde konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ilçenin yerel değerlerine sahip çıktıklarını belirterek, "Toprağımızdan çıkan doğal güzelliklerimize sahip çıkmazsak gelecekte sahip olduğumuz bu güzelliklerin tamamını kaybederiz. Bu nedenle sonuna kadar tarımın, tarım üreticisinin, hayvancılığın ve hayvan yetiştiriciliğinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çeşme'nin coğrafi işaretli ürünü Çeşme kavunu ve bölgeye has Sakız Koyunu'nun üretiminin artırılması için Ovacık Meydanı'nda bu yıl 9'uncusu düzenlenen Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Festivali açılışına Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ziya Çavdar, ilçe protokolü, kooperatif temsilcileri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin ilk günü yemek atölyeleri, Belediye bandosu gösterisi, Belediye Kadın Efeler Halk Oyunları Topluluğu zeybek gösterisi, En İyi Çeşme Kavunu Yarışması ve Ziraat Odası İlçe Başkanı Süleyman Özer ve S.S. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Kazım Beyaz'ın konuşmacı olarak yer aldığı "Çeşme'de Tarımsal Faaliyetler" adlı söyleşi, konserler gibi pek çok etkinlik ile dolu dolu geçti.

Festival'in açılışında konuşan Belediye Başkanı Lal Denizli, şunları söyledi:

"Bu toprakların bereketini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz"

"Çeşme, sadece turizmi, denizi, rüzgarı, denizi, kumsalların olduğu bir kent değil; tarımsal zenginliği ile de tarih boyunca kıymetli ürünlere toprağını açmış, ev sahipliği yapmış bir kent. Çeşme'yi yalnızca bir turizm kenti olarak değerlendirmemiz, toprak verimliliğimize yapacağımız en büyük haksızlık olur. 2021 yılında İzmir Büyükşehir Belediyemiz tarafından tescil alınan coğrafi işaretli Çeşme kavunumuz, bu verimli toprakların en değerli mahsullerinden biri. Her yıl 15 kilo tohumu ücretsiz olarak dağıtarak üreticimizi destekliyor, belediyemize ait tarlalarda doğal gübre ve ilaçsız yöntemlerle yetiştirdiğimiz kavunlarla bu değerli üretimi sürdürüyoruz. Bu toprakların bereketini hep birlikte artırmak için çalışmaya devam ediyoruz.

"Bölgemizin en kıymetli hayvan ırklarından biri"

Sakız Koyunu, verimliliği ve üreticimize sağladığı katma değerle bölgemizin en kıymetli hayvan ırklarından biri. Hem süt hem de kuzu verimiyle öne çıkan Sakız Koyunu, çiftçimizin tarlalarından çıkan yabani otlarla bile kolayca beslenebilen bir ırk. Bizler de katma değer yaratabileceğimiz sakız koyunumuzun sayısının çoğaltılması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Festivalimiz kapsamında, yarışmaya katılan her üreticimize ikişer çuval yem desteği vererek, bu yolda sizlere olan desteğimizi sürdürüyoruz."

Belediye olarak; tarımda ve hayvancılıkta, üreticinin daima yanında olmaya göreve başlarken söz verdiklerini ve bu sözün de arkasında olduklarını belirten Başkan Denizli, "Çeşme'nin yerel değerlerini ve çiftçi sayımızı artırmak, hayvan yetiştiriciliğimize de daha fazla destek sağlamak amacıyla her gün var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Toprağımızdan çıkan doğal güzelliklerimize sahip çıkmazsak gelecekte sahip olduğumuz bu güzelliklerin tamamını kaybederiz. Bu nedenle sonuna kadar tarımın, tarım üreticisinin, hayvancılığın ve hayvan yetiştiriciliğinin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

En iyi Çeşme kavunu seçildi

Festivalde, en iyi Çeşme kavununun seçildiği yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada birinci olan kavun üreticisine ödülü, Başkan Denizli takdim etti. Festivalin ilk günü, Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan bir müzik yolculuğu Sanatçı Çiğdem Taştan konseri ile son buldu.

Festivalin ikinci günü ise kortej yürüyüşünün ardından etkinlikler gerçekleştirildi. Yemek atölyeleri, Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı'nın konuşmacı olarak yer aldığı "İleri Koyun Yetiştiriciliği" söyleşisi, yöresel standlar, Belediye Hak Oyunları Topluluğun zeybek gösterisi ile renklenen şenlik En İyi Sakız Koyunu Yarışması'nda dereceye girenlerin ödüllerinin takdim edilmesi ile son buldu.