Oxfam: İngiltere'nin İsrail'e silah satışı Gazze'ye yardımların engellenmesine sebep oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Oxfam: İngiltere'nin İsrail'e silah satışı Gazze'ye yardımların engellenmesine sebep oluyor

Oxfam: İngiltere\'nin İsrail\'e silah satışı Gazze\'ye yardımların engellenmesine sebep oluyor

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın yöneticisi Helen Stawski, İngiltere hükümetinin yardımların Gazze'ye girişini bilerek engelleyen ve açlığa sebep olan İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyduğunu iddia edemeyeceğini belirtti. Oxfam İngiltere'nin Politikalar Direktörü Stawski, İsrail'e silah satışını devam ettiren İngiltere'nin Gazze'ye daha fazla yardım girişi yönündeki çağrılarının 'ahlaki açıdan tutarsız' olduğunu vurguladı.

01.06.2024 23:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın yöneticisi Helen Stawski, İngiltere hükümetinin yardımların Gazze'ye girişini bilerek engelleyen ve açlığa sebep olan İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyduğunu iddia edemeyeceğini belirtti.

Oxfam İngiltere'nin Politikalar Direktörü Stawski, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'e silah satışını devam ettiren İngiltere'nin Gazze'ye daha fazla yardım girişi yönündeki çağrılarının "ahlaki açıdan tutarsız" olduğunu vurguladı.

İsrail'e silah satışı yaparak Uluslararası Adalet Divanı kararlarına aykırı şekilde Gazzelilerin çektiği acılara katkı verildiğini öne süren Stawski, şunları kaydetti:

"İsrail ordusunun kasıtlı ve sistematik olarak sivilleri, sağlık çalışanlarını, su sistemleri gibi sivil altyapıyı, hastane ve okulları hedef aldığına ilişkin çok sayıda kanıt var. Milyonlarca insan açlıkla karşı karşıya ve yeterli su, sağlık hizmeti ve barınak olmadan hayatta kalmaya zorlanıyor."

Stawski, "İsrail, kendi açıklamalarına göre yardımların Gazze'ye girişini bilerek engeller ve açlığa sebep olurken İngiltere hükümeti İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyduğunu nasıl iddia edebilir?" ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarında Gazze nüfusunun yüzde 5'inin öldürüldüğünü aktaran Stawski, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu hafta çadır kampına yapılan saldırılarla birlikte Refah'taki saldırılar, daha fazla ölüme yol açacak. Bu boyutta bir ölüm ve yıkım varken İngiliz bakanların birkaç ayda bir delilleri değerlendirmek yerine her gün silah satışlarının yasallığını sorgulamalı. Hükümet çatışmaların sona ermesini istiyorsa silah satışını derhal keserek bu yangını beslemeye son vermeli."

"Uluslararası insancıl hukuk ihlali riski varsa lisans vermeyiz"

İngiliz medyasında yer alan habere göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı 24 Nisan'a kadar olan deliller ışığında İsrail'e silah satışını gözden geçirmiş ve Ticaret Bakanlığının silah satışı konusunda aksi yönde bir tavsiyede bulunmadığını açıklamıştı.

Açıklamada "İngiltere, Stratejik İhracat Lisanslama Kriterlerine göre silah ihracat lisansı başvurularını sağlam ve kapsamlı bir değerlendirmeyle yürütmektedir. Bu kriterler, ürünlerin uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlali veya ihlali kolaylaştırmak için kullanılması konusunda açık bir risk varsa ihracat lisansı vermeyeceğimizi içerir." ifadeleri yer almıştı.

İngiliz Dışişleri, silah ihraç lisanslarıyla ilgili bir önceki gözden geçirmeyi nisan ayında açıklamış, burada açıklanan gözden geçirme raporu saldırıların başladığı 7 Ekim ile 31 Ocak 2024 arasını kapsamıştı.

Kaynak: AA

Hükümet, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oxfam: İngiltere'nin İsrail'e silah satışı Gazze'ye yardımların engellenmesine sebep oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Alevler evlere kadar ulaştı Manisa’da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor
19:40 Korkudan okulunu dondurmuştu Üniversiteli Aslıhan’ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı Korkudan okulunu dondurmuştu! Üniversiteli Aslıhan'ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı
18:34 AK Parti’de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak AK Parti'de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak
18:31 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket “Enflasyonu hangi parti çözer“ sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
18:29 İstanbul’da korkutan görüntü Denizin rengi sarıya büründü İstanbul'da korkutan görüntü! Denizin rengi sarıya büründü
22:27 ABD’de FETÖ’cü saldırgan canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı ABD'de FETÖ'cü saldırgan canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı
21:14 Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11’i belli oldu Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu
18:47 Şanlıurfa’da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı
17:53 Muş’ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Muş'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
16:59 Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu’ya Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu'ya
16:44 Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail
16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 23:35:48. #1.11#
SON DAKİKA: Oxfam: İngiltere'nin İsrail'e silah satışı Gazze'ye yardımların engellenmesine sebep oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement