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Oxford Lisesi saldırısında anne, oğluna aldıkları silahın sorumluluğunun eşine ait olduğunu iddia etti - Son Dakika
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Oxford Lisesi saldırısında anne, oğluna aldıkları silahın sorumluluğunun eşine ait olduğunu iddia etti

Oxford Lisesi saldırısında anne, oğluna aldıkları silahın sorumluluğunun eşine ait olduğunu iddia etti

ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde yaşanan silahlı saldırının faili Ethan Crumbley'in annesi Jennifer Crumbley, savunmasında, oğullarına aldıkları silahın kendi sorumluluğunda olmadığını ifade ederek, bu konuda eşi James Crumbley'i suçladı. Jennifer Crumbley, mahkemede oğullarına aldıkları silahın güvenli saklanmasının eşinin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Savcı ise ebeveynlerin çocuğun ihtiyacı olan ruhsal desteği vermediğini kaydetti.

02.02.2024 16:17
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ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde yaşanan silahlı saldırının faili Ethan Crumbley'in annesi Jennifer Crumbley, savunmasında, oğullarına aldıkları silahın kendi sorumluluğunda olmadığını ifade ederek, bu konuda eşi James Crumbley'i suçladı.

BBC'nin haberine göre, avukatlarının "oğlunun yaptıklarını öngöremeyeceğini ve haksız yargılandığını" iddia ettiği Jennifer Crumbley, mahkemede kocasını suçlayan açıklamalarda bulundu.

Mahkemedeki savunmasında oğullarına aldıkları silahın kendi sorumluluğunda olmadığını ileri süren Jennifer Crumbley, "Silahın güvenle saklanması eşimin sorumluluğundaydı, kablolu tabanca kilidini kendim takmaktan rahatsızlık duydum, o yüzden eşim taktı." dedi.

Savcı Marc Keast, "Jennifer Crumbley o gün tetiği çekmese de o ölümlerden sorumlu." diyerek, ebeveynlerin çocuğun ihtiyacı olan ruhsal desteği vermediğini kaydetti.

Saldırı sırasında 15 yaşında olan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Ethan Crumbley'in avukatları, müvekkillerinin ebeveynlerinin duruşmasında tanık olarak dinlenilmesi istenirse susma hakkını kullanacağını bildirdi.

Ebeveynlerin ayrı ayrı yargılandığı davalarda suçlu bulunmaları halinde 15 yıla kadar hapis cezası almaları bekleniyor.

Oxford Lisesi'ndeki saldırı

Michigan'daki Detroit şehrinin yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Oxford Lisesi'nde 30 Kasım 2021'de yarı otomatik silahla yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Saldırıdan sonra aynı okulda öğrenci olan Ethan Crumbley yakalanıp gözaltına alınmış, savcılık tarafından birinci derece 4 cinayet ile ölüme neden olan terörizm suçlamalarından yetişkin olarak yargılanacağı duyurulmuştu.

Zanlının anne ve babası da ihmal nedeniyle saldırıda payları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, 4 kez taksirle öldürme suçlaması yöneltilen çiftin her birine 500 bin dolar kefalet konulmuştu.

Savcılık, suç aletinin babası tarafından saldırganın yanında satın alındığını, annesinin bir sosyal medya gönderisinde silahtan "oğullarının Noel hediyesi" olarak söz ettiğini ve silahın kilit altında tutulmadığını açıklamıştı.

Silahlı saldırıdan etkilenen iki aile 9 Aralık 2021'de, saldırıda hayatını kaybeden her bir yakını için, yeterli tedbir almamaktan dolayı silahlı saldırıyı önleyemediği ve öğrencileri koruyamadığı gerekçesiyle Oxford Lisesi okul yönetimine 100 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Oxford Lisesi saldırısında anne, oğluna aldıkları silahın sorumluluğunun eşine ait olduğunu iddia etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oxford Lisesi saldırısında anne, oğluna aldıkları silahın sorumluluğunun eşine ait olduğunu iddia etti - Son Dakika
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