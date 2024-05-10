Oxford Üniversitesi, Gazzeli Öğrencilere Destek Taleplerini İçeren Mektubu İmzaladı - Son Dakika
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Oxford Üniversitesi, Gazzeli Öğrencilere Destek Taleplerini İçeren Mektubu İmzaladı

Oxford Üniversitesi, Gazzeli Öğrencilere Destek Taleplerini İçeren Mektubu İmzaladı

Oxford Üniversitesinde görev yapan 500'e yakın akademisyen ve araştırmacı, Gazzeli öğrenci ve akademisyenlere destek vermek amacıyla üniversite yönetiminden çevrim içi eğitim fırsatı sunmasını talep etti. Mektupta, İsrail ile işbirliklerine son verilmesi talebiyle kurulan öğrenci kampının desteklendiği ve Gazze'deki durumun felaket seviyesinde olduğu vurgulandı. Ayrıca, üniversitenin silah firmalarına yatırım yapmama politikasına uygun hareket etmesi ve Gazze'deki üniversitelerin yeniden inşasına destek verilmesi talepleri de yer aldı.

10.05.2024 20:37
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Oxford Üniversitesinde görev yapan 500'e yakın akademisyen ve araştırmacı, üniversite yönetiminden Gazzeli öğrenci ve akademisyenlere üniversite kaynaklarını açma ve çevrim içi eğitim fırsatı sunmasını talep etti.

Üniversitenin farklı birimlerinde görev alan akademisyen ve araştırmacıların imza attıkları mektupta, Oxford'un İsrail'le işbirliklerine son vermesi talebiyle kurulan öğrenci kampını destekledikleri ifade edildi.

Oxford öğrencilerinin okullarından ateşkes çağrısı yapma ve İsrail'i kınama talebinde bulunduğu hatırlatılan mektupta, Gazze'deki öğrenci ve akademisyenlerle dayanışma gösterme talebi de vurgulandı.

Gazze'deki durumun felaket seviyesinde olduğunun altı çizilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Oxford Üniversitesi'nin eğitimde küresel liderliğe ve uluslararası düzeyde eğitim fırsatlarını geliştirmeye olan bağlılığı göz önüne alındığında, öğrencilerimizin taleplerini tamamen makul buluyoruz. Üniversite, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de devam eden şiddete son verilmesi çağrısında bulunmuştu. Buna ilaveten çoğu çocuk olmak üzere İsrail hapishanelerinde idari gözetim altında tutulan Filistinli mahkumların serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca üniversitenin bir dizi başka acil önlem almasını da talep ediyoruz."

Üniversitenin doğrudan silah firmalarına yatırım yapmama politikasına işaret edilen mektupta, üniversite yönetiminden her türlü yatırımı ayrıntılı olarak açıklaması da istendi.

"Rektör yardımcısından yüzden fazla üniversite profesörünün öldürülmesini ve İsrail'in Gazze'deki eğitim kurumlarını ve arşivleri yok etmesini kesin olarak kınamasını istiyoruz" ifadeleri kullanılan mektupta, Gazzeli akademisyen ve öğrencilere destek verilmesi talebi de yer aldı.

Bu kapsamda öğrencilere ve akademisyenlere çalışmalarına devam edebilmesi için Oxford'un kütüphane kaynaklarına ve çevrim içi eğitimlerine ulaşım fırsatı verilmesi talebinde bulunuldu.

Gazze'deki üniversitelerin yeniden inşasına destek verilmesi talebi de paylaşılan mektupta, "Gazze'yle dayanışma kampını kamuya yönelik küresel bir eğitim projesi olarak görüyoruz. Üniversite yönetiminin bunu diyalog fırsatı olarak değerlendireceğini umuyoruz." görüşü paylaşıldı.

Mektuba imza atanlar arasında 63'ü profesör, 49'u doçent olmak üzere 500'e yakın akademisyen ve araştırmacı yer aldı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oxford Üniversitesi, Gazzeli Öğrencilere Destek Taleplerini İçeren Mektubu İmzaladı - Son Dakika

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